GP Industria é Artigianato is prooi voor ex-renner Deceuninck - Quick Step

Maximilian Schachmann (BORA - hansgrohe) heeft zondag de 42ste editie van de GP Industria é Artigianato (Ita/1.BC) op zijn naam gebracht. Na 199,2 km met start en aankomst in Larciano versloeg hij in een sprint met twee de Italiaan Mattia Cattaneo (Androni Giocattoli - Sidermec). Met diens ploegmaat Andrea Vendrame eindigde nog een tweede Italiaan op plek drie, op 14 seconden van de winnaar.

De vroege vlucht van de dag, in een wedstrijd geteisterd door regen, kwam op naam van zes renners: Luca Mozzati (Dimension Data), Sebastian Mora en Alvaro Cuadros (Caja Rural), Andrea Peron (Novo Nordisk), Lorenzo Delcò (Biesse Carrera), Dario Puccioni (Sangemini Trevigiani) en Emanuele Onesti (Giotti Victoria). Maximaal gunde het peloton hen zes minuten bonus waarna Bora-hansgrohe, Nerri Sottoli en Groupama-FDJ de wedstrijd in handen namen.

Op het lokale circuit en bij de tweede beklimming van de San Baronto was de voorsprong van de leiders gezakt onder de minuut en in de afdaling, op 50 km van het eind, volgde een hergroepering.

In een aantrekkelijke finale regende het aanvallen, en op de laatste klim zou enkel Maximilian Schachmann er in slagen om de sprong te maken naar drie leiders: Prades, Cattaneo en Albasini. Veel voorsprong kende dit kwartet niet op een uitgedund peloton en net voor de hergroepering plaatste Schachmann een ultieme versnelling, enkel Cattaneo wist te volgen. In de sprint haalde de Duitser het voor de Italiaan en bleven ze het peloton met de andere favorieten voor.

Het is voor de 25-jarige Schachmann zijn vierde profzege in zijn carrière, zijn eerste voor zijn nieuwe werkgever nadat hij Quick Step Floors verliet. Hij volgt op de erelijst de Sloveen Matej Mohoric op. (belga)