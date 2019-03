N-VA zet CD&V lelijke pad in de korf

De N-VA trekt haar steun voor de fiscale aftrekbaarheid van de rechtsbijstandsverzekering in. Over het voorstel van Justitieminister Geens was in november al een akkoord binnen de Zweedse coalitie, maar de val van de regering strooide roet in het eten. CD&V mikt nu op een wisselmeerderheid in het parlement.

Wie een verzekering voor rechtsbijstand afsluit, zou kunnen rekenen op een fiscaal voordeel van 40 procent op de premie - dat komt neer op 124 euro netto. Die belastingvermindering werd vorig jaar in november door de (toenmalige) regering-Michel I afgeklopt maar de afhandeling ervan bleef op de plank liggen wegens de val van de regering.

CD&V-Kamerlid Griet Smaers goot de letterlijke tekst van Justitieminister Koen Geens (ook CD&V) in een wetsvoorstel dat deze week in de Kamercommissie-Financiën gestemd zou worden. Aangezien er aan de inhoud niets veranderd is én N-VA na haar exit uit de regering beloofd had de lopende dossiers te zullen goedkeuren als ze eerder beslist Zweeds beleid uitvoeren, rekende CD&V erop dat de Vlaams-nationalisten het wetsvoorstel te zullen steunen.

‘Symboolmaatregel’

Maar dat is buiten de waard gerekend. In een persbericht laat de partij vandaag verstaan dat ze haar steun intrekt omdat het wetsvoorstel, ‘dat de toegang tot het recht zou moeten bevorderen voor laagverdieners’ zijn doel voorbij dreigt te schieten. Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh: ‘De standaardpolis zoals die nu is uitgewerkt zal volgens ons vooral afgesloten worden door mensen die juist iets méér financiële marge hebben.’ En daar wil N-VA niet aan meedoen.

Vanwaar de plotse ommezwaai? De N-VA laat uitschijnen dat haar kritiek niet uit de lucht komt vallen. ‘In de regering Michel I waren we bereid om CD&V deze symboolmaatregel te gunnen, maar door de regeringsval laten we onze terechte principiële bezwaren doorwegen.’

De bezwaren zijn dus de hoge polis - een jaarpremie bedraagt 310 euro (vandaar het fiscaal voordeel van 124 euro, dat eraf getrokken wordt) - en het feit dat buitengerechtelijke regelingen niet meer gestimuleerd worden. Dat noemen Van Vaerenbergh en haar partijgenote Goedele Uyttersprot een ‘grote gemiste kans’. ‘Een buitengerechtelijke regeling biedt vaak een snellere en goedkopere oplossing voor de verzekerden, maar in dit systeem zullen de meeste dossiers nog steeds via advocaten voor de rechtbank komen.’ De N-VA’sters menen dus dat de begrote 35 miljoen euro per jaar beter besteed kan worden.

Wisselmeerderheid

Voor CD&V, en Justitieminister Geens in het bijzonder, is de bocht van N-VA een flinke streep door de rekening. Door de val van de regering ziet Geens verschillende grote projecten de mist in gaan - zowel het nieuwe strafwetboek als het nieuwe strafprocesrecht zullen niet gestemd raken -, het fiscale voordeel voor mensen met een rechtsbijstandsverzekering was één van de laatste, concrete paradepaardjes waar hij nog mee kon uitpakken.

Maar de minister weigert zich uit het lood te laten slaan en mikt op een wisselmeerderheid. ‘Ik verwachtte mij al lang niet meer aan de steun van de N-VA’, laat Geens via zijn woordvoerster weten. ‘Er kan nog heel wat water door de zee vloeien, een wisselmeerderheid is best mogelijk.’ Hij hoopt dat de sociale component van zijn maatregel de linkse oppositie kan bekoren.

Volgens de CD&V’er zijn de argumenten van N-VA onzin. De netto premie zit net behoorlijk laag, vindt hij, en verzekeraars kunnen een lagere premie vragen voor wie single is (wegens geen risico op een echtscheiding) of voor wie geen bouwgeschil riskeert (bijvoorbeeld een gepensioneerde). ‘Wat de buitengerechtelijke regeling betreft, zal de verzekeraar hoe dan ook bemiddeling de voorkeur geven. Bovendien speelt de franchise van 250 euro niet als er een bemiddelaar wordt aangesteld.’

Middenklasse

De rechtsbijstandsverzekering is bedoeld voor de middenklasse, besluit Geens. Om de toegang tot de rechter te garanderen voor iedereen die daaronder valt, moet nog een kloof worden gedicht - zo geeft hij toe. ‘Wij pleiten al lang voor het optrekken van de minimuminkomensgrenzen voor pro Deo. Vandaag is dat 900 euro voor een alleenstaande en 1.200 euro voor een gezin, daar willen we 1.500 euro van maken maar dat zal voor een volgende legislatuur zijn.’