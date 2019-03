Internationaal magazine noemt Antwerps Havenhuis uniek

Onder de Antwerpenaars zijn de meningen verdeeld over het Havenhuis, maar niet zo bij de redactie van Architectural Digest. Daar zijn ze lovend over het gebouw dat nergens in de wereld zijn gelijke vindt.

Architectural Digest is een internationaal gerenommeerd magazine over design en architectuur. De redactie ging op zoek naar goede voorbeelden waarbij oud en nieuw perfect werden gecombineerd. Het Antwerpse Havenhuis van architecte Zaha Hadid kon niet ontbreken in deze lijst van negen gebouwen.

Het magazine is onder de indruk van de combinatie van een voormalige brandweerkazerne met een complete nieuwbouw erbovenop. ‘Het Havenhuis is als geen ander gebouw op de planeet’, schrijft Architectural Digest.

Het Havenhuis prijkt in deze lijst tussen de Elbphilharmonie in Hamburg, het Museum van Militaire Geschiedenis in Dresden, de Stealth Building in New York en de Space Asia Hub in Singapore.