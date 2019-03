Puigdemont trekt Catalaanse lijst voor Europese verkiezingen

De voormalige Catalaanse regeringsleider Carles Puigdemont is kandidaat voor de Europese verkiezingen op 26 mei. Niet voor de N-VA maar voor zijn eigen partij Junts per Catalunya (JxCat). Puigdemont zal de lijst trekken.

De 56-jarige voormalige minister-president van Catalonië, Carles Puigdemont zal vanuit België deelnemen aan de Europese verkiezingen. Junts per Catalunya (JxCat) maakte vandaag in Barcelona bekend dat hij de lijst trekt.

Junts per Catalunya is het politieke ‘platform’ rond Puigdemont, waarvan zijn voormalige partij PDeCat de kern vormt. Eerder werd PDeCat uit de Europese fractie van de liberalen (ALDE) gegooid.

Vrije stem

‘Het is tijd om het zelfbeschikkingsrecht van Catalonië op de globale agenda te zetten vanuit het hart van Europa’, vindt Puigdemont. Zijn ‘zelfgekozen ballingschap’ is het gevolg van spanningen tussen de separatisten in Catalonië en het centraal bestuur in de Spaanse hoofdstad Madrid.

Als ‘vrije stem’ ziet hij het conflict steeds internationaler worden, verwoordt zijn running mate Elsa Artadi het. Zij is minister in en woordvoerder van de huidige Catalaanse regering onder leiding van Quim Torra.

Lijstduwer N-VA

Puigdemont verblijft al sinds oktober 2017 in België, als hij terugkeert naar Spanje - waar hij vervolgd en aangeklaagd wordt - wacht hem de gevangenis wegens weerspannigheid. Vooral N-VA’ers ontfermen zich over de man en over het lot van zijn partijgenoten in Catalonië. De goede banden tussen de nationalisten voedden een tijdje geleden het gerucht dat Puigdemont mogelijk de Europese lijst van de N-VA zou vervoegen, als duwer. Maar dat blijkt dus zeker niet het geval te zijn.

In december 2017 nam hij deel aan de Catalaanse verkiezingen maar gezien zijn afwezigheid kon hij een rol als regeringsleider niet opnemen. Oriol Junqueras van de separatistische partij ERC, die momenteel terechtstaat in Madrid met 11 andere Catalaanse politici, zal ook opkomen bij de Europese stembusslag.