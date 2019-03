De autocolonne van de Amerikaanse president trok heel wat kijklustigen toen Trump vrijdag over een snelweg in de staat Alabama reed. Een bestuurder die de andere richting uit ging, vergaapte zich aan de snelle, zwarte auto’s, waardoor hij van de weg raakte. Hij crashte met piepende banden en veel geraas tegen de vangrail die beide rijrichtingen scheidt.

Het is voorlopig onduidelijk of iemand gewond raakte bij de crash. De autocolonne van de president vertraagde niet en leek ook niet van plan om uit te wijken toen het incident gebeurde. Volgens geheime dienst die de president bewaakt, was Trump zich niet bewust van de crash. 'Zonder die vangrails was hij tegen de autocolonne van de president gecrasht', klinkt het nog bij getuigen.