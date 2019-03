Wind slaat toe in eerste etappe Parijs-Nice: superieure Dylan Groenewegen klopt Caleb Ewan op de meet

De eerste etappe van Parijs-Nice heeft al meteen voor gensters gezorgd. De wind hield onderweg lelijk huis en kostte enkele spurters én klassementsrenners de kop. Een ‘uitgewaaid’ peloton spurtte in Saint-Germain-en-Laye voor de bloemen en daarin stond geen maat op Dylan Groenewegen. Titelverdediger Marc Soler kreeg al een flinke klap.

Met start en finish in Saint-Germain-en-Laye, nauwelijks 138 kilometer koers, stond er ogenschijnlijk een rustige etappe op het programma. Maar dat was zonder de felle wind gerekend. Het departement Yvelines staat immers gekend voor zijn open vlaktes, afgewisseld met pittoreske dorpjes en lommerrijke bossen.

Een Frans trio - Gaudin, Moinard en Combaud - koos voor de aanval maar veel meer dan drie minuten voorsprong kregen de leiders niet. De spurtersploegen hielden de koord strak, tegelijk was er de vrees voor waaiervorming wat zorgde voor een verhoogde nervositeit in het peloton. Een nerveus peloton zorgt automatisch voor valpartijen en dat was ook deze keer zo. Grootste slachtoffer? Michael Matthews. De kopman van Sunweb moest noodgedwongen de strijd verlaten.

De eerste poging tot waaiervorming, na nauwelijks een uur koers, kende geen succes maar toen op veertig kilometer van de finish opnieuw alles in waaiers werd getrokken, waren de drie vluchters er meteen aan voor de moeite. Het tweede offensief bleef niet zonder gevolgen: De Buyst (Lotto-Soudal) was betrokken bij een zware valpartij maar fietste verder, heel wat spurters werden overboord gegooid, met voorop Kittel en Cavendish. Ook Jakobsen werd doorlopend in de achterste waaiers gemeld, Kristoff moest ook harken om bij te blijven en de Spaanse titelverdediger Marc Soler (Movistar) kende ook enkele hachelijke momenten.

Gelukkig voor de renners ging de storm figuurlijk eventjes liggen. Een tussenspurt met bonificaties op achttien kilometer van de finish was al een eerste indicatie over wie met ambities aan de start stond: Luis Leon Sanchez pakte de drie seconden, de overige bonificaties waren voor Kwiatkowski (2”) en Bernal (1”).

Sky had er trouwens zin in met een in de wind indrukwekkende Egan Bernal. De Colombiaan reed permanent in de eerste posities, net als zijn landgenoot Quintana. Een uitgedunde groep van een kleine veertig renner stoomde op de finish af. Massaspurt? Neen, zo kon je het niet meer noemen. Eerder de spurt van de sterke jongens, ondanks een late aanval van Philippe Gilbert!