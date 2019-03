‘Ontradingsfilmpje voor Marokkanen al 300.000 keer bekeken’

Volgens minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) is de gerichte, ‘respectvolle’ ontradingscampagne aan het adres van Marokkanen die hier willen werken, al 300.000 keer bekeken.

Dat Maggie De Block (Open VLD) straks in Vlaams-Brabant wil scoren met ‘haar’ ontradingscampagnes, mag duidelijk wezen. De campagnes zijn gemaakt door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), die voor het eerst samenwerkte met een professioneel bureau. eén campagne richt zich op Palestijnen, de andere op Marokkanen uit de streek rond Casablanca.

In ‘Het Nieuws’ op VTM zei de minister zondag dat het filmpje voor Marokkanen al 300.000 keer bekeken is. De inhoud draait rond de zogenaamde ‘permis unique’ of combi-vergunning voor buitenlanders die voor hun werk in België verblijven. In Marokko doet het gerucht de ronde dat die permis unique een grootschalige eenmalige regularisatie is, wat velen plannen doet maken om te vertrekken.

Melikan Kucam

Verder in de uitzending beloofde de minister woensdag in het parlement duidelijkheid te verschaffen over de resultaten van het ‘administratief onderzoek’ naar de uitreiking van humanitaire visa via tussenpersonen, dat ze liet opstarten na de arrestatie van tussenpersoon Melikan Kucam. Het voormalige N-VA-gemeenteraadslid uit Mechelen wordt ervan verdacht humanitaire visa voor grof geld verkocht te hebben aan Assyrische christenen.

Eind vorige maand verklaarde De Block al formeel dat ‘het kanaal via de tussenpersonen’ definitief gesloten is. Het was haar voorganger Theo Francken (N-VA) die op die manier werkte. Sinds de affaire losbarstte na een Pano-uitzending erover, eist het parlement - ‘terecht’, volgens de liberale minister - meer transparantie.