‘Brexit in gevaar als May een “njet” krijgt’

De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Jeremy Hunt, waarschuwt dat de Brexit-tegenstanders hun kans zullen grijpen om de zaak terug te draaien als premier Theresa May dinsdag niet voldoende steun krijgt voor haar ‘exit-deal’.

‘Wie de Brexit wil stoppen, moet maar drie dingen doen: kill this deal, get an extension and then have a second referendum.’ Dat zegt Jeremy Hunt, de (conservatieve) minister van Buitenlandse Zaken in Groot-Brittanië vandaag in de populaire ‘Andrew Marr Show’. In de aanloop naar de stemming van dinsdag, waarschuwt hij voor de nakende demarche van het remain-kamp dat ‘al twee derde van de weg heeft afgelegd om de Brexit af te voeren’.

Alleen als premier Theresa May dinsdag een meerderheid krijgt voor haar exit-deal, aldus Hunt, kan het Verenigd Koninkrijk de regie voor de Brexit zelf in handen houden. Zo niet ‘riskeren we het zaakje in de komende weken te verliezen.’

Als May geen meerderheid vindt, wordt de deadline van 29 maart zo goed als zeker uitgesteld - de kans is reëel dat de Brexit-tegenstanders dat uitstel zullen aangrijpen om een tweede referendum te organiseren.

Arm omwringen

Hunt zet zich dus voor de tweede keer deze week pal achter Theresa May, nadat hij eerder al de druk opvoerde op Europa - net als May zelf vrijdag. ‘Als Brussel geen toegevingen doet, zullen de onderlinge relaties jarenlang vergiftigd zijn’, aldus de minister van Buitenlandse Zaken op de Britse radio. ‘We willen vrienden blijven met de EU. Maar dat vereist dat Europa flexibel is en begrijpt dat we nu een zeer duidelijke vraag hebben. We vragen geen onredelijke dingen.’

Michel Barnier, hoofdonderhandelaar van de Europese Unie in de gesprekken over de Brexit, zei daarop dat ‘een zwartepietenspel Europa niet interesseert.’ ‘Wat voor ons telt, is het resultaat en we blijven eraan werken.’

Volgende week dinsdag moet het Lagerhuis opnieuw stemmen, maar zonder Europese toegevingen voor de backstop - die een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland moet vermijden - ziet het er niet goed uit.