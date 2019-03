Vandoorne kent opnieuw pech tijdens Formule E-race Hongkong

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne is er tijdens de Formule E-race in Hongkong opnieuw niet in geslaagd in de punten te finishen. Vandoorne mocht van op de polepositie vertrekken maar moest opgeven.

Na een bemoedigende test in Mexico waren de verwachtingen bij HWA racelab, het team van Stoffel Vandoorne, hooggespannen voor de race in Hongkong. Het zag er ook veelbelovend uit want Vandoorne had de polepositie veroverd en mocht dus als eerste aan de race beginnen.

We go green in Hong Kong for the 50th E-Prix in Formula E history! #HKEPrix #ABBFormulaE pic.twitter.com/ViAmw8bOjL — ABB Formula E (@FIAFormulaE) March 10, 2019

Op een deels natte baan verloor Vandoorne bij de start zijn leidersplaats aan Oliver Rowland. Wat later in de race viel Vandoorne terug naar de derde plaats, een positie die hij voor het grootste deel van de race kon handhaven.

Zo'n twintig minuten voor het einde van de race moest Vandoorne echter opgeven. Opnieuw een grote teleurstelling voor Vandoorne en zijn team. Het blijft onze landgenoot niet meezitten. Ook onze andere landgenoot Jerome d'Ambrosio, die aan de leiding van het kampioenschap stond moest opgeven.

Tegen het slot van de race kregen we een erg spannende strijd tussen André Lotterer en Sam Bird. Daarbij reed Sam Bird André Lotterer aan. De Duitser kreeg een lekke band en zag zo zijn allereerste overwinning in de Formule E door de neus geboord.

Sam Bird wins the 2019 HKT Hong Kong E-Prix but is under investigation for contact with @Andre_Lotterer #HKEPrix pic.twitter.com/xMzgo0qSZh — ABB Formula E (@FIAFormulaE) March 10, 2019

Sam Bird als eerste over de finish maar hij voelde de bui al hangen. Er werd immers een onderzoek ingesteld naar de aanrijding met Lotterer. Sam Bird mocht echter op de hoogste trede van het Podium, dit in afwachting van een eventuele bestraffing.

