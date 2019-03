Vliegtuig van Ethiopian Airlines neergestort, 157 mensen aan boord

Volgens een woordvoerder van Ethiopian Airlines waren er 149 passagiers en acht bemanningsleden aan boord van de Boeing 737. In een persbericht laat de luchtvaartmaatschappij weten dat ze nog geen bericht hebben ontvangen van eventuele overlevenden en geen informatie over de oorzaak. De maatschappij zet een telefoonnummer klaar voor familie, en richt een informatiepunt op.

Het vliegtuig kwam volgens Ethiopian Airlines neer zestig kilometer ten zuidoosten van Addis Abeba, nabij de stad Debre Zeit, niet zo lang na het opstijgen dus.

Accident Bulletin no. 1 Issued on march 10, 2019 at 11:00am Ethiopian Airlines will release further information as soon as it is available. Updated information will also be on Ethiopian Airlines website at https://t.co/Je7pXoKxHh pic.twitter.com/07wKZHPVPl

Via Twitter drukte de Ethiopische premier Abiy Ahmed zijn medeleven met de nabestaanden uit.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.