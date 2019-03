Delfine Persoon verlengt wereldtitel, topkamp tegen Taylor wenkt

Delfine Persoon heeft zaterdagavond in Kortrijk haar WBC-titel bij de lichtgewichten verlengd. De 34-jarige West-Vlaamse nam het op tegen de Amerikaanse Melissa St. Vil. Door haar overwinning wenkt er een kamp tegen Katie Taylor in het legendarische Madison Square Garden.

De 35-jarige Melissa St. Vil, geboren op Haïti en in 2016 al WBC-kampioen, gooide na zes rondes de handdoek in de ring.

Persoon is al WBC-kampioen sinds 2014 en verdedigde haar gordel voor de negende maal. De Sportvrouw van het Jaar 2015 heeft inmiddels 43 zeges op haar palmares. Daar staat slechts één nederlaag tegenover.

De nieuwe zege van Persoon zet de deur open voor een kamp tegen de Ierse Katie Taylor, wereldkampioene bij de WBA, IBF en WBO. Die kamp zal dan wellicht op 1 juni in Madison Square Guarden, New York, uitgevochten worden. Taylor zelf heeft daarvoor ook nog een titelkamp te overleven. Volgende week zet de 32-jarige Ierse in Philadelphia haar titels op het spel tegen de Braziliaanse Rose Volante.