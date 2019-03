Beerschot Wilrijk blijft met tien man overeind tegen KV Mechelen in heenwedstrijd promotiefinale

De heenwedstrijd van de promotiefinale in 1B tussen Beerschot Wilrijk en KV Mechelen is op 0-0 geëindigd. Malinwa kon niet profiteren van een rode kaart voor Jan Van den Bergh (Beerschot Wilrijk) op het uur.

De finalematchen. Eindelijk. Niet meer kijken naar de punten van beide ploegen, het doelpuntensaldo of het aantal gemaakte doelpunten. Zelfs de kaartenlast stond bij beide teams op nul. Beide ploegen begonnen zo met een propere lei aan de eerste van twee finalewedstrijden die moeten uitmaken welke ploeg, Beerschot Wilrijk of KV Mechelen promoveert naar 1A.

Coach Stijn Vreven van Beerschot Wilrijk bracht zoals verwacht Alex Maes na zijn schorsing opnieuw in het elftal, waardoor Brogno bankzitter werd. Vanzeir kwam opnieuw aan de aftrap. Hij verwees Placca naar de bank. Jimmy Hoffer bleef zo eerder verrassend in het basiselftal als linkse flankaanvaller. Bij KV Mechelen kwamen zoals verwacht Lemoine en Corryn de geschorsten Peyre en Bijker vervangen.

Vol Kiel

In een volgelopen Olympische Stadion zat de sfeer er voor de wedstrijd al goed in. Beerschot Wilrijk begon het zenuwachtigst aan de partij. Het eerste initiatief kwam dan ook van KV Mechelen. Op hoekschop kopte Van Damme naast. Even later werd een schot van Schoofs in extremis afgeblokt. Noubissi zette een individuele actie op, maar kwam niet tot een schot. Zo viel de wedstrijd weer in evenwicht.

KV Mechelen hield Storm op rechts. Hierdoor kreeg een ijverige Dom veel vrijheid om op rechts om op te rukken. De gasten kwamen het dichtst bij een doelpunt toen Storm centraal een tegenaanval opzette. Hij vond Schoofs. Vanhamel kreeg zijn voorzet niet onder controle, maar Engvall kon net niet voldoende bij de bal om te scoren. De gevaarlijkste aanvallen van de thuisploeg werden opgezet over rechts. Bij de laatste voorzet liep het telkens in laatste instantie mis. Een geblesseerde De Camargo moest in de spits vervangen worden door Cornet.

Prachtige reddingen Verrips

Enkele minuten voor de rust pakte doelman Verrips uit met twee fantastische reddingen. Eerst hield hij de infiltrerende De Mets, aangespeeld door Vanzeir, van dichtbij van een gemaakt doelpunt. Even later duwde hij met een mooie save een schot van Hoffer in hoekschop. Zo verliep de slotfase van de eerste helft in het voordeel van Beerschot Wilrijk. Om het tempo uit de aanvallen van de thuisploeg te halen, bleek KV Mechelen niet te beroerd om, met nog één helft te gaan, op alle mogelijke manier tijd te trekken. Ruststand 0-0.

Twee ongewijzigde elftallen begonnen aan de tweede helft. Een lage voorzet van Dom werd gemist door Noubissi. Toen Prychynenko een hoge en verre diagonale voorzet verstuurde richting Hoffer, werd de Oostenrijker ondersteboven gelopen. Heel het stadion riep om een strafschop, maar de scheidsrechter bewoog niet. Even later keek Van den Bergh tegen zijn tweede gele kaart aan. Beerschot Wilrijk moest met tien verder. Gertjan De Mets werd opgeofferd om Bourdin als centralke verdediger te kunnen brengen in plaats van Van den Bergh.

Terugwedstrijd volgend weekend

Door de slechte staat van het veld leed Prychynenko ongelukkig balverlies. Storm kon zo alleen op Vanhamel afgaan, maar de Beerschotdoelman bracht redding. Hoe verder de minuten vorderden, hoe spannender. De thuisploeg bleef op zoek gaan naar een doelpunt ondanks de numerieke minderheid. Het bleef ondertussen opletten geblazen voor de uitbraken van KV Mechelen. Zo gaven beide ploeg elkaar geen duimbreed toe en bleef het bij 0-0. De terugwedstrijd van volgend weekend zal de beslissing moeten brengen.