Snowboarder Seppe Smits is zaterdag in het Californische Mammoth Mountain zevende geworden in de vijfde en laatste manche van de Wereldbeker slopestyle. De 27-jarige Antwerpenaar, in de kwalificaties vierde, kreeg in de finale 74,95 punten voor zijn eerste run en kon zich in de tweede niet verbeteren (43,90 ptn). De Amerikaan Redmond Gerard won met 85,10 punten, voor zijn landgenoot Judd Henkes (83,95) en de Japanner Ruki Tobita (80,50). Stef Vandeweyer werd met 23,50 punten in de kwalificaties 51e.

Smits zag zijn seizoen verstoord door een zware knieblessure, waarvoor hij onder het mes ging, en scoorde zaterdag pas zijn eerste wereldbekerpunten. Met die 360 punten is hij in de eindstand 28e. Sebbe de Buck (320 ptn) is 33e, Ilias van Hoof (237) 42e en Stef Vandeweyer (15) 102e. Chris Corning (2.250) is de eindwinnaar, Judd Henkes (1.700) en Lyon Farrell (1.590) zorgden voor een volledig Amerikaans podium.