Vijftien doden bij aanval op stripclub in Mexico

Bij een aanval op een stripclub in de Mexicaanse stad Salamanca zijn vijftien mensen gedood. Zeven anderen liepen zware verwondingen, zo bevestigen de lokale autoriteiten.

Een groep gemaskerde en gewapende aanvallers stormde vrijdagnacht de stripclub binnen en begonnen in het wild rond te schieten. Na hun overval vluchtten ze weg in drie terreinwagens.

Volgens de aanklager van de staat Guanajuato, waar de stad Salamanca ligt, overleden dertien slachtoffers ter plekke. Twee slachtoffers lieten het leven in een ziekenhuis.

Het motief achter de aanval is nog onduidelijk. Wel is het zo dat in de stad Salamanca machtige misdaadbendes strijden om de macht. Deze week nog kondigde de Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador een offensief aan tegen de leider van een van die bendes in Salamanca.