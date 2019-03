R. Kelly opnieuw op borgtocht vrijgelaten

R&B-zanger R. Kelly is voorlopig vrijgelaten uit de gevangenis van Count Cook in Chicago, waar hij werd opgesloten omdat hij een bedrag van 161.000 dollar (143.296 euro) achterstallige alimentatie niet had betaald.

Kelly (52) werd woensdag gearresteerd en bracht drie nachten door in de cel. Het was de tweede keer in enkele weken tijd dat hij in de gevangenis vloog. De zanger kwam een week geleden pas vrij op borgtocht. Ook toen zat hij opgesloten in de gevangenis van Cook County, maar dan op beschuldiging van seksueel misbruik tussen 1998 en 2010 van vier meisjes, onder wie drie minderjarigen. Zelf houdt hij zijn onschuld staande.

Kelly moest opnieuw meerdere nachten in hechtenis doorbrengen omdat hij de 100.000 dollar die hij nodig had voor zijn vrijlating, niet dadelijk kon betalen, aldus lokale media.

Een recente documentaire over Kelly, met getuigenissen van vrouwen die zeggen dat hij hen heeft misbruikt, heeft hernieuwde publieke belangstelling gewekt in de levensstijl van de zanger en zijn mogelijke misdaden.

Met de #MuteRKelly-campagne wordt geprobeerd de songs van de zanger te boycotten, zoals de hits als ‘I believe I can fly’ en ‘Ignition’.