Britse fans van Michael Jackson slaan terug met opvallende reclamecampagne

Op bussen in Londen is een reclamecampagne verschenen waarin wordt geclaimd dat de beschuldigingen aan het adres van Michael Jackson over kindermisbruik leugens zijn. Een reactie van fans van de overleden popster op de ophefmakende documentaire ‘Leaving neverland’.

In de vier uur durende documentaire, die vrijdag ook in ons land te zien was op televisie, getuigen twee vermeende slachtoffers over de manier waarop ze tijdens hun kindertijd jarenlang seksueel werden misbruikt door Michael Jackson.

De voorbije dagen was ‘Leaving neverland’ ook te zien in het Verenigd Koninkrijk. Sindsdien is op heel wat bussen in de hoofdstad Londen eveneens een reclamecampagne te zien waarin wordt geclaimd dat de beschuldigingen aan het adres van Michael Jackson leugens zijn.

‘Feiten liegen niet, mensen wel’, valt onder meer te lezen op de posters. In een andere versie van de poster wordt de hashtag #MJINNOCENT (‘Michael Jackson onschuldig’) gebruikt. Er wordt verder doorverwezen naar een speciale website die beweert bewijsmateriaal te leveren dat de onschuld van de popster zou aantonen.

Crowdfunding

Anika Kotecha, een 34-jarige advocate, vertelt aan de Amerikaanse nieuwszender CNN dat de reclamecampagne het werk is van een kleine groep aanhangers van Michael Jackson uit het Verenigd Koninkrijk. ‘Iedereen weet allang dat de beschuldigingen over seksueel misbruik niets anders zijn dan leugens. We wilden die boodschap nog eens duidelijk naar buiten brengen’, zegt ze.

De campagne kostte in totaal 15.000 Britse pond, omgerekend zo’n 17.500 euro. Dat geld werd bijeengeschraapt door een online crowdfundingcampagne.