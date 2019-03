Philip Milanov begint seizoen met zege in discuswerpen

Philip Milanov heeft zaterdag de European Throwing Cup discuswerpen in het Slovaakse Samorin op zijn naam geschreven. Hij wierp 62m63. Vanessa Sterckendries werd met 67m49 vijftiende in het hamerslingeren.

Enkele testwedstrijdjes in het kogelstoten had Philip Milanov er deze winter al opzitten, maar discuswerpen wordt niet in zaal beoefend. In Samorin stond zaterdag de eerste outdoorcompetitie van het seizoen gepland, en Milanov liet meteen zien dat de vorm in orde is. Hij bleef wel bijna vijf meter onder zijn Belgisch record van 67m26, maar het was fris in Slovakije en het WK in Doha in oktober is nog ver weg. De limiet voor dat WK bedraagt 65m00. De Bruggeling bleef zaterdag de Duitse regerende olympische kampioen Christoph Harting twee centimeter voor.

In het hamerslingeren bij de vrouwen kwam Vanessa Sterckendries tot op 14 centimeter van haar eigen Belgisch record. Haar 67m49 leverde in Samorin de vijftiende plaats op. Voor het WK in Doha is 71m00 nodig.