Twee Europese bergbeklimmers omgekomen in Himalaya

Op de Nanga Parbat in Pakistan, een van de hoogste bergen ter wereld, zijn de lijken van twee Europese bergbeklimmers ontdekt. De Italiaanse ambassadeur in Pakistan bevestigde zaterdag op Twitter de dood van zijn landgenoot Danile Nardi en de Schot Tom Ballard.

Hun lichamen zijn gevonden op 5.900 meter hoogte, meldt de diplomaat. Het laatste contact met de alpinisten dateert van 24 februari, toen beiden een poging ondernamen om de 8.126 meter hoge berg in het westen van de Himalaya te beklimmen.

In het noorden van Pakistan liggen vijf van de wereldwijd veertien bergtoppen die hoger zijn dan 8.000 meter. Honderden alpinisten, de meesten uit Europa, proberen elk jaar in het warme seizoen de hoge toppen te beklimmen. In de winter wagen slechts weinig klimmers zich aan die onderneming. De eerste die de top van de Nanga Parbat kon bedwingen, was de Oostenrijker Hermann Buhl in 1953.

In 2013 schoten Pakistaanse extremisten tien internationale alpinisten en hun teamleider dood. Sindsdien herstelt het bergtoerisme in het noorden van Pakistan zich eerder moeizaam.