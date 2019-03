Yannick Carrasco scoort twee keer en geeft assist tegen team van Mousa Dembélé, maar Belgen delen de punten

Guangzhou R&F en Dalian Yifang hebben zaterdag op de tweede speeldag in de Chinese Super League de punten in een doelpuntenrijke wedstrijd gedeeld: 3-3. Man van de match was ongetwijfeld Yannick Carrasco. Hij blonk bij de bezoekers uit met twee doelpunten (waaronder een strafschop) en een assist, waarmee hij een voet in elk doelpunt van Dalian had. Bij de thuisploeg maakte Mousa Dembélé de volledige wedstrijd vol, net als Carrasco bij de bezoekers.

Het werd een bijzonder spannende wedstrijd op zaterdag. Guangzhou kwam iets na het halfuur op voorsprong dankzij Dia Saba, maar vlak voor de pauze scoorde Yannick Carrasco de gelijkmaker vanaf de stip. Vroeg in de tweede helft maakte onze landgenoot vervolgens ook de 1-2. Even later stond het echter alweer 2-2 door een doelpunt van Eran Zahavi.

3-3 in minuut 97

De wedstrijd leek beslist toen Zheng Long in de 86ste minuut er op aangeven van Carrasco 2-3 van maakte. Dalian Yifang op weg naar de zege dus, maar het mocht niet zijn voor Carrasco en zijn teamgenoten. In de 97ste minuut maakte Zahavi er met zijn tweede treffer van de dag 3-3 van. Dat was meteen ook de eindstand.

Voor beide teams is het het tweede gelijkspel op rij. Ze wachten dus allebei nog op hun eerste zege van het seizoen, maar zijn ook nog ongeslagen. Voorlopig is Dalian zevende en Guangzhou achtste in de Super League, maar enkele achtervolgers moeten dit weekend nog in actie komen.