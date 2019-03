Michy Batshuayi en Chrisian Benteke met Crystal Palace onderuit tegen rechtstreekse concurrent Brighton

Crystal Palace heeft zaterdag op de dertigste speeldag van de Premier League de punten niet kunnen thuishouden tegen Brighton & Hove Albion. Het team van Michy Batshuayi en invaller Christian Benteke verloor met 1-2.

Murray (19.) zorgde voor een 0-1 ruststand in het voordeel van Brighton. Vroeg in de tweede helft stelde Luka Milivojevic (50.), de Serviër met een verleden bij Anderlecht, met een strafschop gelijk. Via Anthony Knockaert (74.), die in België nog voor Standard uitkwam, kwamen de bezoekers op 1-2. Batshuayi probeerde, maar kon de opening niet forceren. Zijn teammaat Benteke viel in het slot in, al bleef ook hij zonder succes.

Palace en Brighton staan elk met 33 punten op de dertiende stek in de Premier League. Brighton heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.