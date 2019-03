Mikaela Shiffrin pakt met slalomwinst in Spindleruv Mlyn recordzege in Wereldbeker alpijnse ski

Mikaela Shiffrin heeft zaterdag tijdens de wereldbekermanche alpijnse ski in het Tsjechische Spindleruv Mlyn de slalom op haar naam geschreven. De 23-jarige Amerikaanse veroverde haar vijftiende zege van het seizoen, een record. Shiffrin doet nu beter dan de Zwitserse Vreni Schneider, die in 1988-1989 veertienmaal de beste was.