Vrijwilligers halen zes ton zwerfvuil uit natuurgebied Galgeschoor in Antwerpse haven

In het Galgeschoor, een natuurgebied langs de Schelde in Lillo, hebben zaterdagvoormiddag 440 vrijwilligers zwerfvuil opgeruimd. Volgens het Havenbedrijf is net zo’n 6 ton afval verzameld.

Het Galgeschoor is een brak schorregebied van ongeveer 100 hectare langs de Scheldelaan in het noorden van de Antwerpse haven. Voor het achtste jaar organiseerden het Havenbedrijf Antwerpen en Natuurpunt een opruimactie voor het vele zwerfvuil dat via de Schelde in het natuurgebied terechtkomt.

Vooraf schreef een recordaantal van 500 vrijwilligers zich in, uiteindelijk namen 440 mensen deel aan de actie. Dat is een verdubbeling tegenover de opruimactie in 2018. Ze maakten twee kilometer schoon en haalden volgens een eerste schatting ongeveer zes ton zwerfvuil op. Dat is ongeveer net zoveel als vorig jaar.

Onder de deelnemers zijn medewerkers van havenbedrijven en hun gezinnen, bedrijven uit de omgeving en omwonenden. De opruimactie vindt elk jaar in dezelfde periode plaats, net voor het broedseizoen van de vele trekvogels die in het natuurgebied verblijven. Door de getijdenwerking, die voor een wisselend zoutgehalte in het gebied zorgt, overleven er enkel speciaal aangepaste planten.