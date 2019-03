Strade Bianche: Julian Alaphilippe bezorgt Deceuninck - Quick Step vijftiende zege van het seizoen, Van Aert blinkt opnieuw uit

De dertiende editie van de Strade Bianche heeft eens te meer niet ontgoocheld. Een alweer zinderende finale werd afgerond met een man-tegen-man-duel tussen Julian Alaphilippe en Jakob Fuglsang, met Wout van Aert in een schitterende nevenrol. Na drie opeenvolgende zeges de voorbije dagen voor Deceuninck - Quick Step, bleef ook Julian Alaphilippe niet achterwege. Hij klopte zijn vluchtgezel in de slotklim naar Siena. Wout van Aert was de beste landgenoot in koers maar moest voor de twee klimmende lichtgewichten het hoofd buigen. De vice-wereldkampioen veldrijden werd knap derde.

Wat een heerlijke koers, de Strade Bianche. Vorig jaar in de regen, vandaag in de zon, het blijft een kunstwerk waardoor de renners telkens weer mogen fietsen. Maar hoe mooi het Toscaanse landschap ook is, voor de renners blijft het afzien, afzien en nog eens afzien. En dat was vandaag niet anders.

Vier renners wilden van al die schoonheid niets weten: Nico Denz (AG2R), Diego Rosa (Team Sky), Leo Vincent (FDJeux) en Alexandre Geniez (AG2R). Zij kozen al snel voor het offensief, vermoedelijk tegen beter weten in. Het viertal kreeg immers slechts een beperkte vrijgeleide want het peloton hield er doorgaans een strak tempo op na. Dat zorgde voor een stelselmatige uitdunning zodat na verloop van tijd het kaf al ruimschoots van het koren was gescheiden.

Eerste selectie

Benoot op de Monte Sante Marie Foto: AFP

De echte finale begon op de befaamde Cancellara-strook, de klim naar de Monte Sante Marie. Het was Tim Wellens die als eerste een serieuze cartouche verschoot, tot twee keer toe. Het beukwerk van de Limburger van Lotto-Soudal zorgde voor een eerste selectie met vijftien renners als gelukkigen: Deceuninck - Quick Step had met Stybar, Lampaert en Alaphilippe drie pionnen mee, Lotto-Soudal stuurde Wellens en titelverdediger Benoot in de vuurlijn, ook Greg Van Avermaet en Wout van Aert misten de juiste trein niet. Vijftien leiders met daarbij het merendeel van de favorieten. Niet van de partij: Nibali en het Sky-duo Thomas-Moscon. Hun ploegmaat Diego Rosa reed intussen wel alleen op kop. Vooraan moest de Italiaan Bettiol wel lossen met krampen.

Nationaal kampioen Yves Lampaert deed zijn trui alle eer aan. De West-Vlaming ging vooraan flink te keer in dienst van zijn twee kopmannen. Nog een koppeltje vooraan: Lutsenko en Fuglsang. Niet te onderschatten. Lutsenko bewees vorige week in de Omloop dat de conditie super is, Fuglsang vond als ex-mountainbiker een gedroomd parcours. En Astana weet dit seizoen duidelijk wat winnen is.

Rosa gegrepen

Met nog 36 kilometer te gaan werd met Diego Rosa de laatste vluchter gegrepen en werd duidelijk dat de winnaar uit de eerste kopgroep zou komen. Met vijf landgenoten in een kopgroep van vijftien zag het er voor de landgenoten zeer goed uit. Ook opvallend: met Van Avermaet, Lutsenko, Wellens en Stybar zaten maar liefst vier van de vijf protagonisten uit de Omloop Het Nieuwsblad in de eerste groep.

Vooraan kon het nog sneller: getuige de terugkeer van het duo Schachmann (Bora Hansgrohe) - Kuznetzov (Katusha) naar de kop van de wedstrijd. Met zeventien leiders doken we dan ook de echte finale in.

Versnelling Fuglsang

De volgende grindstrook was voor Jakob Fuglsang het signaal om te versnellen. De reactie kwam van een indrukwekkende Wout van Aert. Julian Alaphilippe voelde nattigheid en maakte in zijn eentje de sprong. Lotto-Soudal was niet bij machte te reageren, ook Greg Van Avermaet moest zijn meerdere erkennen in het trio. Tijd voor Tiesj Benoot om te reageren. De titelverdediger probeerde maar werd gegrepen, hetzelfde lot was Tim Wellens beschoren, hij kreeg Stybar op het wiel. Vooraan vonden de drie elkaar wel waardoor de kloof al snel opliep tot een halve minuut.

Fuglsang en Alaphilippe

De voorlaatste strook was er voor Wout van Aert bijna te veel aan. De Kempenaar moest tegenover de twee klimmers - Fuglsang en Alaphilippe - enkele lengtes laten en zou de kop van de wedstrijd niet meer zien. En dus kregen we een duel Deceuninck - Quick Step versus Astana, oftewel de twee best scorende teams van het moment. Astana stond voor de Strade op vijftien zeges, de troepen van Lefevere mochten al veertien keer juichen.

Man tegen man

De twee maakten er een mooi duel: Fuglsang versnelde op de laatste grindstrook en Alaphilippe moest alle zeilen bijzetten om de Deen bij te benen. Was hij de sterkste man in koers? De slotklim naar Siena zou voor de beslissing zorgen. Van Aert volgde aan het einde van de laatste grindstrook op niet meer dan een halve minuut, de groep Van Avermaet moest al meer dan een grote minuut toegeven. Zou Van Aert weer een podiumplaats kunnen bemachtigen? Hij reed alvast een schitterende wedstrijd, zeker toen hij aan de voet van de slotklim nog bij de twee leiders kwam aansluiten. De derde plaats was voor hem en niemand anders.