WB reuzenslalom Kranjska Gora: Sam Maes scoort beste resultaat ooit met twaalfde plaats en tweede tijd in tweede manche

Sam Maes gaat gewoon verder op de ingeslagen weg. De Antwerpse Oostenrijker sloot in het Sloveense Kransjka Gora de wereldbekermanche reuzenslalom af op een onverhoopte twaalfde plaats, zijn beste WB-resultaat tot nu toe. De zege was voor de Noor Henrik Kristofferson.

Maes reed al een sterke eerste reeks met een 23ste tijd op 1’74” van de Noor Kristofferson, de snelste man in de eerste run. Dat leverde Maes een uitstekende startpositie op in de tweede manche. Aangezien er in omgekeerde volgorde wordt geskied, mocht Maes als zevende de piste op. Goede omstandigheden dus en daarvan profiteerde hij optimaal door uiteindelijk de tweede (!!) tijd te skiën. Die fantastische prestatie loodste Maes uiteindelijk van de 23ste naar de twaalfde plaats in het eindklassement, zijn beste resultaat ooit op het hoogste niveau. In de tweede manche deed enkel de Zwitser Odermatt beter. De dagwinst was voor de Noor Kristofferson, voor zijn landgenoot Windingstad en de Zwitser Odermatt.

Maes skiede in Kransjka Gora voor de derde keer in zijn prille carrière in de wereldbekerpunten. Na zijn twee bronzen medailles op het WK voor juniores bevestigt hij hiermee zijn status van toptalent.

