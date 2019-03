Meghan Markle is intussen een achttal maanden zwanger van haar eerste kindje dat ze met prins Harry zal krijgen. Ze blijft tot nu nog erg actief en woonde vrijdag een panelgesprek in het kader van Internationale Vrouwendag bij. Of het nu een jongen of meisje is, Meghan hoopt dat het een feminist(e) wordt.

Ook prins Harry lacht al eens graag met de zwangerschap van zijn echtgenote. Bij een bezoek aan een schooltje in Marokko deed hij alsof hij uit de lucht viel.