Man rijdt met wagen in Damse Vaart en sterft

In Brugge is vrijdagavond een 28-jarige man kwam met zijn wagen in de Damse Vaart nabij de Dampoort terechtgekomen. Dat bevestigt het West-Vlaamse parket afdeling Brugge. De brandweer haalde de man nog uit het water, maar hij overleed later toch.

Rond half twaalf reed een man om nog onbekende reden door de vangrails aan de Dampoort en kwam zo in het water terecht. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en konden de man uit zijn voertuig en uit het water halen. Hij overleed later in het ziekenhuis.

Het was lang onduidelijk of er nog andere personen in het voertuig zaten. Dat bleek niet het geval. Het parket bevestigt ook dat er geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken waren.