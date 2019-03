Zondag vindt in Hongkong de vijfde race van het Formule E-seizoen 2018-2019 plaats. Terwijl Jerome d'Ambrosio aan de leiding staat van het kampioenschap gaat Stoffel Vandoorne op zoek naar zijn eerste puntenfinish.

Nee, zijn eerste seizoen in de Formule E verloopt niet zoals verwacht. Stoffel Vandoorne laat de moed echter niet zakken en blijft zich focussen op het verbeteren van de resultaten in deze voor hem nieuwe raceklasse. Niet alleen voor Vandoorne is de Formule E immers nieuw, ook voor zijn team.

Na de E-prix in Mexico vond een dag later al een test voor de Formule E-teams plaats op hetzelfde circuit, de Autodromo Hermanos Rodriguez. Voor HWA Racelab, het Formule E-team van Stoffel Vandoorne en teamgenoot Gary Paffett was het een leerrijke test.

Paffett en Vandoorne reden in totaal 167 ronden en Vandoorne liet zelfs de tweede snelste tijd noteren. Een erg bemoedigend resultaat , al is nu dus vooral een kwestie om de opgedane kennis en ervaring om te zetten naar een goed resultaat in Hongkong.

"Het is mijn eerste keer in Hongkong en ik kijk er naar uit om de stad te zien," zei Vandoorne in een vooruitblik naar het raceweekend. "Ik heb het gevoel dat Hongkong het eerste typische E-prix circuit van het seizoen is. Het is echt een circuit dat minder comfortabel is met verschillende asfaltlagen. Ook de weersomstandigheden vormen vaak een serieuze uitdaging dus dat zullen we in de gaten moeten houden."

"Het is onze bedoeling om een vlot raceweekend mee te maken. We hebben getoond dat de wagen, wanneer alles meezit, over de nodige snelheid beschikt. Hopelijk kunnen we dat komend weekend bewijzen en worden we beloond voor onze inspanningen," besloot Vandoorne.

