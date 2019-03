Geen Ronaldo, geen probleem: supertalent Moise Kean bezorgt Juventus welgekomen boost voor clash met Atlético

Juventus moet komende woensdag vol aan de bak in de Champions League. Het moet in Turijn een 2-0-achterstand ophalen tegen Atlético Madrid. Het voorgerecht op vrijdag was alvast goed voor het zelfvertrouwen. De Oude Dame versloeg Udinese met 4-1 dankzij doelpunten van Moise Kean (2), Blaise Matuidi en Emre Can (penalty). Voor het 19-jarige supertalent Kean was het pas zijn tweede basisplaats dit seizoen, maar hij zit wel al aan drie goals. In de stand telt Juve voorlopig 19 (!) punten meer dan eerste achtervolger Napoli.