Sterkhouder van Cercle Brugge betrapt op doping en met onmiddellijke ingang ontslagen

Cercle Brugge heeft met onmiddellijke ingang het huurcontract met de 22-jarige Franse middenvelder Arnaud Lusamba verbroken, zo liet de Vereniging op zijn website weten. Opmerkelijk, want Lusamba was een sterkhouder. Er werd meteen gegist wat de ware reden van het ontslag was en uiteindelijk bleek het om dopinggebruik te gaan. Lusamba zou enige tijd geleden betrapt zijn op een verboden middel.

Geconfronteerd met dat nieuws, wilde zijn zaakwaarnemer Badou Sambagué enkel volgende reactie kwijt: “Het gaat om een privéprobleem. We zijn ermee bezig.”

Cercle Brugge was formeel. “Na een gesprek met de speler heeft Cercle Brugge beslist om, conform de wettelijke en contractuele voorzieningen, de samenwerking met de speler onmiddellijk en definitief te beëindigen.”

Anderhalf jaar geleden liep bij KV Kortrijk Kumordzi tegen de dopinglamp. Hij werd betrapt op het gebruik van cannabis en voor vier maanden geschorst, maar KV Kortrijk bleef Kumordzi toen wel steunen en liet hem ook nog meetrainen, tot bleek dat dat verboden was door het Vlaams Doping Tribunaal.

Eigendom van Nice

Bij Lusamba liggen de kaarten enigszins anders, omdat hij eigendom is van de Frans club OGC Nice en op advies van Monaco door Cercle Brugge werd gehuurd. Monaco moest binnenkort beslissen of de koopoptie zou gelicht worden.

Lusamba speelde in de reguliere competitie 25 matchen voor Cercle en was één van de weinige vaste waarden. Kort na zijn aankomst kwam Lusamba even in opspraak toen er een brandje uitbrak in zijn flat.