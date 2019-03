Waarom Canvas de spraakmakende documentaire over Michael Jackson uitzond

In de documentaire ‘Leaving Neverland’ is te zien hoe popicoon Michael Jackson de levens verwoestte van twee jongemannen door hen seksueel te misbruiken. ‘Dit verhaal overstijgt de artiest. Het gaat over seksueel misbruik an sich’, zei netmanager Olivier Goris vrijdagavond in Terzake.

Diehardfans van Michael Jackson, en ’s mans familie, schreeuwen al weken moord en brand over de HBO-documentaire Leaving Neverland. Daarin vertellen twee mannen, Wade Robson en James Safechuck, hoe ze als kind door de zanger seksueel werden misbruikt. Sommige recensenten en opiniemakers toonden de voorbije dagen begrip voor die verontwaardiging. De aanpak van documentairemaker Dan Reed zou weinig journalistiek zijn: alleen de ‘slachtoffers’ en hun familie­leden komen aan bod, waarom is er geen wederwoord?

Olivier Goris, de netmanager van Canvas, benadrukte vrijdagavond in Terzake echter het belang van de documentaire. ‘Er zijn twee voorwaarden waaraan zo’n uitzending moet voldoen: is het een belangrijk verhaal, doet het ertoe?’, zei hij. ‘Maar ook: is het kwalitatief sterk gemaakt? En dat is zo. Dit verhaal overstijgt namelijk de artiest Michael Jackson. Het gaat meer over seksueel misbruik an sich.’

Goris: ‘Er zijn mensen die verward achterblijven na het zien van de documentaire. Niet omdat ze twijfelen aan zijn schuld, maar omdat ze aan den lijve voelen en horen wat de mechanismen zijn achter kindermisbruik. Die jongens zagen hem écht graag.’

De netmanager van Canvas ziet het verhaal uit de documentaire overigens los van de artiest Michael Jackson. ‘Ik begrijp dat we daarover moeten nadenken, maar we gaan zijn muziek toch niet in een doos steken en de ruimte insturen?’, vindt Goris. ‘Het gaat niet om de muziek, het gaat om de verhalen van die mensen en over hoe we daar als maatschappij mee omgaan.’