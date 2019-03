Eindelijk: Belgen van Tottenham verhuizen begin april naar nieuwe stadion

Het Tottenham Hotspur van Toby Alderweireld en Jan Vertonghen plant begin volgende maand zijn verhuis naar het nieuwe stadion, zo maakte de club vrijdag bekend.

Tottenham speelt sinds het begin van het seizoen 2016-2017 al zijn Europese wedstrijden op Wembley. Sinds vorig seizoen verhuisde het - in afwachting van van het nieuwe Tottenham Hotspur Stadium, dat op de plaats van het afgebroken White Hart Lane gebouwd is - volledig naar het nationale stadion in Londen. De Spurs hoopten in eerste instantie in september al in het nieuwe White Harte Lane te kunnen spelen, maar veiligheidsproblemen zorgden voor enkele maanden vertraging. Begin maart werd vooropgesteld als verhuisdatum, uiteindelijk werd het dus een maand later.

In afwachting organiseren de Spurs twee oefenwedstrijden om het stadion te testen en de nodige vergunningen te bemachtigen. Die testwedstrijden vinden op 24 en 30 maart plaats. De eerste officiële wedstrijd staat gepland op 3 of 6/7 april, afhankelijk van het resultaat van Brighton & Hove Albion in de FA Cup. Als Brighton zich daarin plaatst voor de halve finales, wordt het Premier League-duel tussen de club en de Spurs verplaatst van 6 of 7 april naar 23 of 24 april. Op woensdag 3 april wordt er dan tegen Crystal Palace voor het eerst in het nieuwe stadion gespeeld.