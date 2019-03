De Internationale Arbeidsorganistatie (IAO) publiceerde een rapport dat de loonkloof tussen man en vrouw aan de kaak stelt. Daaruit blijkt dat in de afgelopen 20 jaar er nauwelijks iets is veranderd op het vlak van gendergelijkheid op het werk.

De laatste twee decennia is er globaal gezien geen betekenisvolle vooruitgang geboekt op vlak van gendergelijkheid op de arbeidsmarkt. Tot die conclusie komt het IAO’s nieuwste rapport ‘A Quantum leap for gender equality’. De organisatie, een agentschap van de Verenigde Naties, houdt zich al een eeuw bezig met het promoten van sociale rechtvaardigheid wereldwijd. Ze stelt in haar studie dat de problemen al lang aanslepen terwijl de gepaste oplossingen binnen handbereik liggen.

De vrijgegeven cijfers zijn niet bepaald hoopgevend. Zo is in meer dan een kwarteeuw het verschil in tewerkstelling tussen man en vrouw met minder dan twee procent afgenomen. In 2018 hadden 1,3 miljard vrouwen een job terwijl dat cijfer voor mannen op 2 miljard lag. Ook voor vrouwen hogerop de ladder is de situatie er de laatste dertig jaar niet veel beter op geworden. Minder dan een derde van de managers zijn vrouwen. Nochtans zijn ze vaker hoger opgeleid dan hun mannelijke tegenhangers.

Moederschap

Daarnaast blijkt het krijgen van een kind nog altijd een rem te zetten op de carrière van veel vrouwen. Een schatting in 51 landen toonde aan dat 45,8 procent van moeders met jongere kinderen werkten tegenover 53,2 procent van de vrouwen zonder kinderen onder de zes jaar. De resultaten zouden suggereren dat de arbeidsmarkt minder gunstig is voor moeders met jongere kinderen.

Ook op het vlak van loon laat het moederschap zich voelen. Hoewel de loonkloof tussen man en vrouw stilaan toegroeit, klokt het verschil vandaag af op 18,8 procent. De IAO wijst daarvoor in de richting van onder meer loopbaanonderbrekingen, verminderingen in werkuren of het mislopen van promoties op bedrijfsniveau. Mannen met kinderen verdienen over het algemeen net meer dan mannen zonder kinderen.

‘Tegen dit tempo duurt het meer dan 200 jaar’

Vooral de zorgtaken, die nog vaak op de schouders van de vrouw belanden, spelen een belangrijke rol in de aanhoudende ongelijkheid. Het gaat daarbij niet alleen over kinderen naar de crèche brengen maar ook bijvoorbeeld over het zorgen voor zieke of bejaarde familieleden.

‘In de laatste twintig jaar is de tijd die vrouwen spenderen aan onbetaalde zorg en huishoudelijke taken amper afgenomen. Die van mannen is toegenomen met slechts 8 minuten per dag’, zegt Manuela Tomei, hoofd binnen de IAO van het departement voor gelijkheid en werkomstandigheden. ‘Tegen dit tempo duurt het meer dan 200 jaar om tot een gelijke hoogte te komen.’

Volgens het rapport zijn ‘moedige maatregelen’ nodig om het tij te doen keren. ‘We zullen niet tot een toekomst van sociale rechtvaardigheid komen tenzij we sneller actie ondernemen om de gendergelijkheid op het werk te verbeteren’, zegt directeur-generaal Guy Ryder van de IAO. Cruciaal in die strijd is het investeren in zorgverlening. Denk bijvoorbeeld aan het ondersteunen van kleuteronderwijs maar ook aan uitkeringen bij moederschap, invaliditeit, ziekte en arbeidsomstandigheden. De IAO adviseert dat landen hun huidige investeringen op dat vlak verdubbelen. Over hoe de gemaakte kosten concreet moeten worden gefinancierd, blijft de organisatie vaag. Door genoeg fiscale ademruimte te scheppen, zou het ook voor armere landen haalbaar moeten zijn om de genderkloof te dichten.

België

De ontnuchterende studie zet ook ons land met de voeten op de grond. Minder dan vier op de tien managers met jonge kinderen in België zijn vrouwen. Voor vrouwen zonder jonge kinderen blijven die cijfers nagenoeg hetzelfde, ondanks dat het aantal vrouwelijke managers in het bezit van een masterdiploma tien procent hoger ligt dan bij mannelijke collega’s.

Toch is er ook ruimte voor waardering. Ons sociaaloverlegstelsel krijgt zelfs een uitdrukkelijke vermelding. Een wet uit 2012 schrijft voor om bij sociaal overleg de loonkloof tussen mannen en vrouwen in aanmerking te nemen. Dat had een aanzienlijke daling van het verschil in loon tot gevolg.

U kunt de volledige studie hier terugvinden.