Ajax mogelijk zonder supporters naar volgende Champions League-wedstrijd

Ajax moet de uitwedstrijd in de kwartfinales van de Champions League mogelijk zonder eigen supporters afwerken. De Europese voetbalbond UEFA is een onderzoek gestart na misdragingen van Ajax-fans rond en tijdens het gewonnen uitduel van dinsdag met Real Madrid (4-1).

Supporters van Ajax vernielden in Estadio Santiago Bernabéu een veiligheidsnet en zouden voorwerpen op het veld hebben gegooid. Ajax kreeg eind vorig jaar na de uitwedstrijd tegen Benfica al een voorwaardelijke straf van een uitduel zonder eigen publiek opgelegd.

De UEFA laat op 28 maart weten of en hoe Ajax wordt bestraft. De nummer twee van de Eredivisie begint pas na die datum met de verkoop van kaarten voor het uitduel in de kwartfinale. De loting voor de kwartfinales is komende vrijdag, de duels worden op 9 of 10 en 16 of 17 april afgewerkt.

Ajax is door de KNVB beboet voor het vuurwerk dat tijdens het bekerduel met sc Heerenveen werd afgestoken op de Zuid-tribune van de Johan Cruijff ArenA. De club uit Amsterdam moet een boete van 15.000 euro betalen en kreeg ook een voorwaardelijke straf met een looptijd van een jaar. Een deel van de Zuid-tribune moet een wedstrijd leeg blijven als fans van Ajax daar nogmaals vuurwerk afsteken.