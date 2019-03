Na UEFA onderzoekt nu ook Premier League overtredingen Financial Fair Play door Manchester City: “Ze mogen het uitleggen”

Een dag na de Europese Voetbalbond UEFA is ook de Premier League een onderzoek gestart naar mogelijke overtredingen op de Financial Fair Play bij Manchester City, zo maakte de Premier League vrijdag bekend.

“De Premier League heeft reeds informatie opgevraagd bij Manchester City en communiceert momenteel nog met de club”, klinkt het in een mededeling. “We hebben een gedetailleerde regelgeving inzake aanwerving van spelers en third-party ownership (TPO). Momenteel voeren we daarnaar een onderzoek. City krijgt de mogelijkheid om uitleg te verschaffen.”

De UEFA startte zijn onderzoek op basis van publicaties van Football Leaks. Onder meer zou de Engelse kampioen in 2013 met de cijfers van sponsorcontracten gesjoemeld hebben om een verlies van 11,5 miljoen euro in te dekken. Een jaar later zou de club de manager van een minderjarige speler (de toen 14-jarige Jadon Sancho, die inmiddels naar Borussia Dortmund verkaste en daar de pannen van het dak speelt) 235.000 euro betaald hebben. De UEFA zelf wil niet op de details ingaan, zolang het onderzoek loopt. Als er inbreuken gepleegd zijn, dreigt er een Europese schorsing. Voorzitter van de ­onderzoekskamer bij de Europese voetbalbond is oud-premier Yves Leterme.

In 2014 veroordeelde de UEFA Manchester City al eens voor inbreuken op de Financial Fair Play. Het kostte de club van Vincent Kompany en Kevin De Bruyne toen 57 miljoen euro, waarvan 37 miljoen voorwaardelijk. Bovendien moest de club in de Champions League 2014-15 met een beperkte selectie aantreden. Manchester City reageerde snel op het nieuwe onderzoek. “We zijn hier blij mee”, klinkt het in een communiqué. “Een officieel onderzoek zal immers een einde maken aan alle speculaties. Die zijn er gekomen op basis van door piraterij verkregen mails, die volledig uit hun context gehaald werden. De beschuldiging van fraude is helemaal uit de lucht gegrepen. De boekhouding die we publiceerden is correct en compleet. Alles gebeurde volgens de regels.”