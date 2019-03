Drastische maatregelen na dopinggebruik: Thailand stuurt geen gewichtheffers naar WK (in eigen land) en Olympische Spelen

Na de recente dopingschandalen heeft de Thaise gewichtheffersfederatie beslist om geen atleten naar het WK van dit jaar in eigen land en de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio te sturen, zo maakte de Internationale federatie (IWF) vrijdag bekend.

In januari kwam aan het licht dat bij vier Thaise gewichthefsters na het WK in november sporen van verboden middelen werden teruggevonden. Onder de betrapten zijn twee olympische kampioenes van Rio 2016: Sopita Tanasan (-48 kg) en Sukanya Srisurat (-58 kg). Voor Srisurat, die goud won op het WK in Turkmenistan, is het al de tweede keer dat ze wordt betrapt. Er hangt de 23-jarige gewichthefster een schorsing van acht jaar boven het hoofd. De 24-jarige Tanasan eindigde op het WK als vierde. De derde Thaise die positief bleek, is de 21-jarige Thunya Sukcharoen. Zij werd in Ashgabat wereldkampioene in de klasse tot 45 kg. De 25-jarige Chitchanok Pulsabsakul, zesde in de plus 75 kg, maakt het positieve kwartet vol.

Dat was een nieuwe klap voor het gewichtheffen, dat al jaren een slechte reputatie heeft op het vlak van doping. Daarom gaan er steeds meer stemmen op om de sport te schrappen van de Olympische Spelen. (belga)