Klokkenluidster Chelsea Manning in de cel na weigering om te getuigen

De Amerikaanse klokkenluidster Chelsea Manning, een gewezen informante van WikiLeaks, is vrijdag door een rechter in hechtenis geplaatst omdat ze weigert te getuigen voor een ‘grand jury’ van een rechtbank in de staat Virginia. Dat heeft haar omgeving bekendgemaakt.

Chelsea Manning was inlichtingenanalist in het Amerikaanse leger tijdens de oorlog in Irak. In 2010 lekte ze duizenden geheime militaire en diplomatieke documenten via WikiLeaks. Ze werd daarvoor veroordeeld en bracht zeven jaar door in een militaire gevangenis. In 2017 kwam ze vrij nadat toenmalig president Barack Obama haar strafvermindering had gegeven. Oorspronkelijk zou ze 35 jaar in de cel moeten doorbrengen.

De ex-analiste wordt nu gestraft omdat ze weigert te antwoorden op vragen van de grand jury, die toezicht uitoefent op een onderzoek naar Julian Assange, de oprichter van WikiLeaks.

Volgens rechter Claude Hilton van de rechtbank van Alexandria pleegt ze daardoor smaad aan het gerecht. De rechter gelastte volgens The Washington Post haar aanhouding totdat ze tot inkeer komt, of totdat de grand jury in het onderzoek naar Assange is ontbonden.