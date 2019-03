‘Ook derde baby Britse IS-bruid overleden in Syrië’

De derde baby van de Britse Shamima Begum, die zich op vijftienjarige leeftijd aansloot bij terreurgroep Islamitische Staat (IS) in Syrië, zou vrijdagochtend overleden zijn. Dat meldt haar advocaat op Twitter, al kreeg hij het nieuws nog niet bevestigd.

Shamima Begum beviel twee weken geleden in Syrië van haar derde kind. Vlak voor de bevalling maakte ze bekend dat ze terug wilde keren naar Europa, om haar ongeboren kind te kunnen redden. Haar twee vorige kinderen, die ze eveneens kreeg met de Nederlandse Syriëstrijder Yago Riedijk, waren namelijk niet lang na de geboorte overleden in het door oorlog verscheurde gebied.

De Britse regering weigerde echter op dat hulpverzoek in te gaan, onder meer omdat Begum in een adem ook had gezegd dat ze geen spijt had van haar vertrek naar IS-gebied. Het derde kind van Begum, een jongetje, zou nu ook overleden zijn.

‘We hebben sterke, maar tot nu toe onbevestigde aanwijzingen dat de zoon van Shamima Begum is overleden’, schrijft haar advocaat Tasnime Akunjee op Twitter. ‘Hij was een Brits burger.’

We have strong but as yet unconfirmed reports that Shamima Begums son has died . He was a British Citizen. — Mohammed T Akunjee (@MohammedAkunjee) 8 maart 2019

Erbarmelijke levensomstandigheden

Als ook de dood van het derde kind van Begum officieel bevestigd wordt, zal dat hoogstwaarschijnlijk het debat over de erbarmelijke levensomstandigheden in de Syrische vluchtelingenkampen doen oplaaien. Zowel Begum als Riedijk worden in zo’n kamp vastgehouden door Koerdische strijders.

De vraag van de 19-jarige Begum om het Verenigd Koninkrijk weer binnen te mogen, veroorzaakte twee weken geleden veel ophef. Haar verzoek werd afgewezen door de Britse regering. Haar echtgenoot, de Nederlander Yago Riedijk, zei vorige week nog met zijn vrouw en kind te willen terugkeren naar Nederland. De Nederlandse regering wees ook dat verzoek af.