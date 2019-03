Na uithaal Waalse Atletiekliga: ‘Borlée overweegt overstap naar Vlaanderen’

Na de uitlatingen van de Waalse Atletiekliga (LBFA) aan het adres van Jacques Borlée, zou de atletiekcoach - niet voor het eerst - een overstap naar de Vlaamse Atletiekliga overwegen. Dat zegt Le Soir.

Jacques Borlée heeft gereageerd op het ‘recht op antwoord’ dat de Waalse atletiekfederatie LBFA donderdag publiceerde als repliek op de kritiek van de 4x400meter-coach aan het adres van de Waalse liga. Borlée is momenteel op vakantie en kent volgens de krant Le Soir nog niet de volledige inhoud van de publicatie van de LBFA. Volgens de krant is de vader van de Borlées echter van plan om het het dossier aan zijn advocaat door te spelen als die al te kwaadaardig is.

Bovendien zou Borlée opnieuw overwegen om met zijn atleten over te stappen naar de Vlaamse Atletiekliga. Recent stapten de judokas’s Joachim Bottieau en Toma Nikiforov van de Waalse naar de Vlaamse jufofederatie over. Nikiforovs coach Damiano Martinuzzi, een goede vriend van Jacques Borlée, deed dat ook.

In het schrijven over Borlée stelde de LBFA dat verder samenwerken met de coach onmogelijk geworden is. De LBFA gebruikte daarbij harde woorden. Er wordt de coach van de Belgian Tornados ‘blasfemie’ verweten en zijn ‘luxe-uitgaven’ op kosten van de federatie werden te grabbel gegooid. Voorzitter Thomas Lefebvre stelde dat Borlée de federatie als melkkoe gebruikt.