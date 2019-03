Minder agressie tegen treinbegeleiders sinds nieuwe vertrekprocedure

Het aantal gevallen van fysieke en verbale agressie tegen treinbegeleiders bij het vertrek van de trein is met meer dan de helft gedaald sinds de invoering van de nieuwe vertrekprocedure in juni vorig jaar, zo meldt federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR).

Sinds juni 2018 sluiten alle deuren van de trein dertig seconden voor vertrek, ook die van de treinbegeleider. De reizigers werden door affiches in de stations op de hoogte gebracht van die nieuwe procedure.

‘Vijf maanden na de wijziging van de vertrekprocedure, stelt de NMBS een duidelijke daling vast van het aantal gevallen van agressie tegen het boordpersoneel van de NMBS bij het vertrek van de trein’, zegt minister Bellot. ‘Voor de invoering van deze procedure bedroeg het aantal gevallen van agressie gemiddeld elf per maand. Sinds 10 juni 2018 is dit gemiddelde gedaald tot vijf gevallen.’

Volgens NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman is het aantal gevallen van agressie gedaald omdat de procedure nu duidelijker is. ‘Dertig seconden voor het vertrekuur sluiten de deuren, ook die van de treinbegeleider. Vroeger bleef die deur nog open, maar kon je als reiziger ook al niet meer opstappen. Dat zorgde voor onduidelijkheid bij de reizigers, wat leidde tot discussies die konden uitmonden in agressie’, aldus Temmerman. ‘De nieuwe procedure is dus duidelijker én veiliger.’

Volgens de vakbonden bij de NMBS zijn er dan wel weer meer problemen door de verplichte naamplaatjes die conducteurs sinds kort moeten dragen. Dat naamplaatje is nodig zodat de conducteurs administratieve boetes kunnen uitdelen. Het zorgt er echter ook voor dat de conducteurs achteraf makkelijk opgespoord kunnen worden door kwade reizigers, bijvoorbeeld op sociale media, en daar te maken krijgen met bedreigingen.