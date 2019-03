Betekende liefdesverdriet of terrorisme het einde van MH370?

Nog altijd hebben onderzoekers het raden naar wat er precies gebeurd is met vlucht MH370 van Malaysia Airlines. Zeker is dat het vliegtuig op 8 maart 2014 opsteeg in Kuala Lumpur, maar nooit aankwam op ...

De verdwijning van de MH370 is het grootste mysterie in de luchtvaartgeschiedenis. Exact vijf jaar geleden verdween de vlucht, maar tot op heden zijn de zwarte dozen van het vliegtuig van Malaysia Airlines nog niet gevonden. Zoals steeds bij een mysterie doen wilde theorieën en bizarre bedenkingen dan ook de ronde. Was MH370 een spookvliegtuig? Werden de inzittenden het slachtoffer van terrorisme? Of was dit alles een wanhoopsdaad van een verliefde piloot?

Nog altijd hebben onderzoekers het raden naar wat er precies gebeurd is met vlucht MH370 van Malaysia Airlines. Zeker is dat het vliegtuig op 8 maart 2014 opsteeg in Kuala Lumpur, maar nooit aankwam op zijn bestemming: Peking. Na enkele uren vliegen verdween de Boeing 777 met 239 mensen aan boord van de radar. Onlangs stuurde een Amerikaanse schrijfster en luchtvaartexpert Christine Negroni een nieuwe theorie de wereld in. En die spreekt tot de verbeelding. Volgens haar vloog de copiloot mogelijk nog uren rond met het ‘spookvliegtuig’, nadat alle andere inzittenden al lang waren overleden. Ze zouden door het wegvallen van de cabinedruk al na een kwartier bezweken zijn.

Maar dat is volgens luchtvaartexpert Luk De Wilde bijna onmogelijk. ‘Als de cabinedruk in een vliegtuig plots wegvalt, vallen automatisch de zuurstofmaskers naar beneden’, legt hij uit. ‘Dat is helemaal niet zo uitzonderlijk: het gebeurt wel vaker, bijvoorbeeld bij een plotse daling tijdens de vlucht. Als passagiers op de zuurstofmaskers zijn toegewezen, hebben ze naar schatting voor een halfuur zuurstof ter beschikking. Maar daarnaast is er aan boord ook nog extra perslucht aanwezig: die kan het cabinepersoneel aankoppelen mocht dat niet voldoende blijken.’

Snelle brand werd tragedie

Bekroond journalist Ean Higgins heeft ook zijn eigen theorie. Veertig minuten na vertrek zou er een kleine brand geweest zijn in het systeem van de voorruitverwarming van het vliegtuig, aan de kant van piloot Zaharie Ahmad Shah (53). Hun reactie was de standaardprocedure: copiloot laten vliegen, airconditioning uitschakelen en blussen.

Maar tijdens de reddingsactie zou het mis zijn gegaan. De piloot zou per ongeluk de buis van zijn zuurstofmasker hebben geraakt waardoor een ontvlambaar gas vrijkwam in de cockpit. Zo ontstond een vuur dat al snel oncontroleerbaar was. De piloot rende vervolgens zwaarverbrand de cockpit uit. De copiloot liet het leven.

Door de enorme hitte raakte de voorruit van het vliegtuig onderaan los. Lucht stroomde uit de cockpit en doofde het vuur. Maar, het vliegtuig kreeg te maken met enorme decompressie. De zuurstofmaskers van de passagiers vielen naar beneden, waardoor ze zo’n twaalf minuten zuurstof kregen. Niet meer, niet genoeg.

Verstekeling die saboteerde

‘Ik denk dat een verstekeling een sterke verklaring is, ook al wil geen enkele official die optie overwegen’, zegt professor Philip Baum dan weer. ‘Eén of meerdere verstekelingen kunnen zich onder de vloer of achterin de cabine verstopt hebben achter een zelfsluitend paneel.’ Het zogeheten E/E-paneel biedt toegang tot cruciale technologie voor de Boeing 777.

De luchtvaartexpert van het tijdschrift Aviation Security International wijst daarvoor naar 107 bekende incidenten waarbij 123 verstekelingen zich verstopten in vliegtuigen. Vaak gebeurt dat in de wielkast, maar anderen verkleden zich als kuis- of luchthavenpersoneel.

Is dit een onderdeel van de MH370? Foto: anadolu agency

Liefdesverdriet

Liet de piloot vlucht MH370 crashen uit liefdesverdriet? Dat is de vraag die gesteld werd nadat bekendraakte dat de man twee dagen voor het vliegtuig verdween nog Whatsappberichten stuurde naar een getrouwde vrouw. Piloot Zaharie Ahmad Shah had immers al een tijdje een relatie met de 35-jarige Fatima Pardi, een kleuterjuf en moeder van drie. Hoewel Pardi officieel nog getrouwd was, spendeerde Shah veel tijd bij de vrouw. Zoveel zelfs dat haar kinderen hem als papa beschouwden. Volgens Pardi was hun relatie in de weken voor de crash echter ‘afgekoeld’, al weigert de vrouw te zeggen wat er precies in die laatste berichten stond.

Meerdere experten denken ook aan kwaad opzet door de piloot. ‘Iemand bestuurde het toestel op het einde van de vlucht’, zegt expert Larry Vance, die onderzoek deed naar meer dan 200 vliegtuigongelukken. ‘Iemand heeft het toestel in het water gevlogen. Er is geen andere piste om te volgen.’ Ook piloot Simon Hardy denkt dat de piloot bewust verkeerd vloog. ‘Terwijl het toestel over Thailand en Maleisië vloog, vloog het recht over de grens die eronder kronkelde. Dat betekent dat hij voortdurend in en uit die twee landen vloog, en zo hun jurisdictie kon ontwijken.’

Nog opmerkelijk: Zaharie was openlijk kritisch voor de Maleisische overheid, nota bene de eigenaar van de luchtvaartmaatschappij waar hij voor werkte. Hij postte 118 kritische berichten in de twaalf maanden voor de verdwijning.

Vanop afstand gekaapt

Volgens historicus Norman Davies was er software geïnstalleerd in het vliegtuig, waardoor vlucht MH370 vanop afstand kon worden neergehaald. Alles draait volgens de gerenommeerde Britse professor om ‘The Boeing Honeywell Un-interruptible Autopilot’, een systeem dat geïnstalleerd wordt in vliegtuigen om kapingen te voorkomen. Met die software kunnen de ordediensten van op afstand ingrijpen, wanneer een kaper slechte bedoelingen heeft met een toestel.

Volgens de historicus is dat veiligheidssysteem misbruikt door kapers, die op die manier de controle over de MH370 hebben overgenomen. ‘Het vermiste vliegtuig had zo’n systeem aan boord. Het toestel kon dus vanop afstand gekaapt worden’, zegt Davies aan de Britse krant The Mirror. ‘Het past volledig in het huidige klimaat van cyberoorlogen met via technologie, elektronica en het internet als wapen.’

Terrorisme

Werd de controle van het vliegtuig overgenomen door een passagier? De theorie van de kaper leek plausibel, toen een man merkte dat er een fout zat in de simpele rekensom van de passagierslijst: daarop stonden 228 mensen. Het officiële aantal vermisten bedraagt echter 239 mensen, en dat kan onmogelijk kloppen volgens de man. De 228 passagiers, plus 12 bemanningsleden en twee kinderen die bij hun ouders op schoot zaten, maakt 242. Deze denkpiste werd wijd verspreid nadat de Maleisische autoriteiten ontdekt hadden dat twee Iraanse passagiers reisden met een gestolen paspoort.

Eén van hen, De 19-jarige Pouria Nour Mohammad Mehrdad, reisde met een Oostenrijks paspoort dat eerder gestolen werd in Thailand. Na onderzoek bleek dat de jongeman geen banden had met terroristische organisaties. Volgens politie-inspecteur Khalid Abu Bakar zocht de tiener alleen een manier om naar Duitsland te gaan en daar asiel aan te vragen. Het onderzoek naar de tweede man met een vals paspoort werd nog enige tijd voortgezet, maar leverde geen sluitend bewijs op.

Doodsmak in de oceaan

De Boeing 777 zou nog intact geweest zijn toen het toestel een fatale spiraal richting de oceaan maakt. In een documentaire van National Geographic zeggen experts dat het vliegtuig op autopiloot vloog toen de rechtermotor het plots begaf door een tekort aan brandstof. Op dat moment zou er automatisch gecorrigeerd zijn voor de falende motor. Toen ook de linkermotor het plots begaf, volgens de programmamakers zo’n twee minuten later, kantelde het vliegtuig plots om naar links.

Ingenieurs denken dat het vliegtuig daarna een steile, spiraalvormige duik heeft genomen. Volgens hen in een hoek van ongeveer 45 graden waarbij de linkervleugel bijna verticaal naar beneden wees. Niemand aan boord had zoiets kunnen overleven. Dat vertelt ook een Indonesische visser, Rusli Khusmin (42), die zegt dat hij alles zag gebeuren. ‘Mijn crew en ik zagen het vliegtuig van links naar rechts slingeren alsof het een kapotte vlieger was’, zei Khusmin. ‘Lawaai maakte het niet, er kwam alleen zwarte rook uit als gevolg van branden die ontstaan waren voor het in het water crashte.’

Ooit opgelost?

De kans dat het toestel ooit gevonden wordt en het mysterie écht ontrafeld wordt, acht luchtvaartexpert De Wilde bijzonder klein. ‘Ik zeg nooit nooit, maar het lijkt me erg onwaarschijnlijk. Het zou natuurlijk erg goed nieuws zijn mocht het wrak toch teruggevonden worden. Enerzijds voor de nabestaanden, omdat ze dan eindelijk uitsluitsel hebben. Maar ook om lessen te trekken naar de toekomst. Niet alleen op het vlak van veiligheid, maar vooral naar de traceerbaarheid van vliegtuigen toe’, besluit hij.