Tien jaar geleden maakte Jean-Pierre Roy (51) een documentaire over de onafhankelijkheidsbewegingen in Catalonië, Schotland en zijn thuisland Canada, waar hij ijvert voor de autonomie van de Franstalige provincie Québec. ‘Toen de docu in België speelde, wees iemand me erop dat ik Vlaanderen was vergeten’, zegt Roy.

Begin 2015, vlak nadat de N-VA was toegetreden tot de federale regering, begon Roy in ons land te draaien. ‘Toen de N-VA op Belgisch niveau mee begon te besturen, dacht ik: het is zover’, zegt Roy. ‘Vlaanderen wordt onafhankelijk, nog voor Catalonië en Schotland. Met die naïeve ingesteldheid ben ik beginnen te filmen.’

In drie jaar tijd kwam de documentairemaker meermaals wekenlang naar ons land. Het resulteerde in de documentaire Ceci n’est pas un lion, die in tweeënhalf uur tientallen politici en politieke waarnemers aan het woord laat, onder wie N-VA’ers Bart De Wever en Siegfried Bracke. De film ging vorige week in avant-première.

Vanwaar de titel ‘Ceci n’est pas un lion’, naar René Magritte?

‘Ik dacht een krachtige Vlaamse Leeuw te ontmoeten. Vlaanderen heeft de demografische en economische overmacht in België. Jullie zijn een meerderheid. Maar de partij die momenteel de vlag van de onafhankelijkheid draagt, de N-VA, vlucht weg wanneer er echt over onafhankelijkheid wordt gesproken.’‘Ik dacht op zijn minst van de N-VA te horen dat de onafhankelijkheid volop werd voorbereid. Ik heb intussen begrepen dat een meerderheid van de Vlamingen niet klaar is voor volledige autonomie. Maar de onafhankelijkheidspartij bij uitstek zou dat toch wel moeten zijn? Waarom gaat de N-VA niet voor onafhankelijkheid?’

Wat kreeg u als antwoord op die vraag?

‘De N-VA zegt te gaan voor een evolutie, geen revolutie en predikt het confederalisme. Dat staat in schril contrast met de andere onafhankelijkheidsbewegingen. Catalonië probeert zich af te scheuren van Spanje, en Québec heeft dat tot twee keer toe geprobeerd met Canada, met referenda in 1980 en 1995.’‘Er was de politieke moed om het na een verloren stemming nog eens te proberen. In Québec, Catalonië en Schotland gaat het onafhankelijkheidsstreven naar het hart. In Vlaanderen domineert de rede. Het buikgevoel is bijna afwezig. Ik heb dat alleen teruggevonden bij het Vlaams Belang, waarvan ik het discours verwerp en enkele opiniemakers. Daar vond ik de fiere en moedige Vlaamse Leeuw terug. Maar zij wegen licht.’‘De N-VA heeft me er niet van overtuigd dat ze de onafhankelijkheid ernstig overweegt. Dat heeft me koud gepakt. Ondertussen verwelkomt de N-VA wel de Catalaanse onafhankelijkheidsstrijder Carles Puigdemont met open armen, die er wel voor gaat.’

Wat bedoelt u met uw vaststelling dat de rede domineert?

‘Er wordt steeds gewezen op de struikelblokken, zoals de staatsschuld en Brussel. Maar als je van je bestaansreden het splitsen van het land maakt, ga je daar gewoon voor. Ofwel beschouw je jezelf als een natie, ofwel niet. En als het niet lukt, dan is dat zo. De huidige positie van de N-VA is hypocriet en vertoont een gebrek aan moed.’‘Ik ga zelfs verder. Een partij die het eerste artikel van haar statuten niet meer uitvoert, is gedoemd om te verdwijnen. In Canada is dat gebeurd. De onafhankelijkheidspartij is helemaal weggekwijnd, terwijl nog steeds 35 tot 40 procent van de bevolking de onafhankelijkheid steunt. Ik denk dat de ware secessionisten zullen weggaan bij de N-VA, of naar een mogelijk nieuwe partij zullen gaan.’

Bent u beter gaan begrijpen waarom een – beperkt – deel van Vlaanderen onafhankelijkheid wil?

‘Ik begrijp de argumenten. Wallonië stemt links, Vlaanderen rechts, zo is besturen moeilijk. Maar dat is ook deels een karikatuur. De rechtse MR bestuurde vier jaar lang met de N-VA. Dat Vlaanderen meer bevoegdheden wil, is normaal. In Québec hebben we ook steeds meer in eigen handen gekregen.’‘Ik heb het moeilijker met het feit dat Vlaams-nationalisten Franstaligen demoniseren. Het Vlaams-nationalisme is in oorsprong een klassenstrijd, van Vlamingen die onderdrukt werden door een Franstalige elite. Nu is het een strijd tussen Nederlands- en Franstaligen. Het onafhankelijkheidsstreven zou niet ten kosten mogen gaan van Franstalig België.’

Over de geschiedenis van het Vlaams-nationalisme sprak u met Bruno De Wever, broer van.

‘Hij wees op een zeker historisch revisionisme. In vele interviews kwam terug dat Vlamingen tijdens de Eerste Wereldoorlog sneuvelden aan het front, omdat ze de Franstalige bevelen niet begrepen. “Maar de Vlamingen waren niet dom”, zegt Bruno De Wever in mijn documentaire. “Je moet Voltaire niet gelezen te hebben om simpele bevelen te begrijpen.”’‘Ook over de Guldensporenslag bestaan mythes. De verhalen die aan de basis liggen van het Vlaams-nationalisme, zijn eigenlijk erg fragiel en vaag.’

De afgelopen vijf jaar gingen de Vlaamse eisen van de N-VA in de koelkast. Valt die strategie te begrijpen?

‘Onlangs zag ik dat het communautaire helemaal terug is. Vlaams minister Liesbeth Homans weigerde Franstalige burgemeesters te benoemen in de faciliteitengemeenten. Dat begrijp ik niet. Zij zijn democratisch verkozen.’ ‘De rechten van de Franstaligen in Vlaanderen, zoals in de rand rond Brussel, worden niet altijd gerespecteerd. Dat zou in Québec ongehoord zijn. De Engelstaligen hebben alle mogelijke rechten.’

Moeten de burgemeesters de taalwet dan niet respecteren?

‘Zijn die wetten nog van deze tijd? Het is een strijd tussen wetten en rechtbanken geworden. Het armworstelen van Homans is belachelijk en onnodig. Het draag niets bij aan het Vlaamse project. Met buren moet je net goed samenwerken.’‘Vlaanderen beschouwt de Franstaligen als een levensgezel die men veracht, maar toch niet verlaat. In plaats van in goede vrede te vertrekken, blijft men de partner pijn doen. De spanning sluipt er onderbewust in. Dat is belachelijk en vaak ook geldverspilling.’

U vindt het erg vreemd dat Brussel bij veel Vlamingen niet geliefd is.

‘Het is heel triestig dat Vlamingen niet van Brussel houden. In Québec houden mensen van buiten de stad ervan om naar Montréal te komen. Sommigen van hen hebben het ook moeilijk met het multiculturele karakter ervan en het feit dat er zo veel Engels wordt gesproken. Maar Québec is fier op zijn metropool.’‘Brussel is jullie hoofdstad en ook die van de Europese Unie. Ik weet dat Antwerpen steeds belangrijker wordt, maar Brussel blijft toch het hart van Vlaanderen. Ik zou enorm trots zijn Brussel te hebben.’

Blijft België volgens u bestaan?

‘Ik denk dat de samenwoonst nog lang zal duren. De staat blijft maar hervormd worden. De Vlaamse mars is zo traag en duurt zo lang. Maar er zijn ook goede kanten. Er is tenminste een evolutie. De meeste Franstaligen kijken intussen passief toe. Die inertie begrijp ik ook niet.’