De Noorse regering geeft groen licht aan het Sovereign Wealth Fund van Noorwegen om de aandelen te verkopen die het aanhoudt in 134 (buitenlandse) bedrijven die actief zijn in de olie- en gaswinning. Dat heeft de Noorse minister van Financiën, Siv Jensen, vanmiddag bekendgemaakt. Twee jaar geleden had het Noorse staatsfonds, dat beheerd wordt door Norges Bank, zelf aangekondigd op te willen stappen uit de olie- en gasindustrie. Nu is er daarover ook een politieke beslissing gevallen.

De bankiers en investeringsmanagers van het staatsfonds hebben altijd benadrukt dat het hen niet te doen is om een signaal te geven tegen het klimaatonvriendelijke karakter van fossiele brandstoffen. Wel willen ze de blootstelling van het fonds aan de lage prijzen op de oliemarkt terugdringen. Een terugtocht uit financiële overwegingen, dus, niet uit milieuoverwegingen. Die houding mag niet verbazen. Noorwegen dankt zijn rijkdom aan de exploitatie van de tientallen olie- en gasvelden die op zijn grondgebied gelegen zijn, op en om de Noordzee. De oliemiljarden waren trouwens de belangrijkste inkomstenbron bij de oprichting van het Noorse staatsinvesteringsfonds, in de jaren negentig.

Hernieuwbare energie

Er was in de oorspronkelijke plannen nooit sprake van dat Noorwegen zijn eigen olie- en gaswinning zou afbouwen – laat staan stopzetten. Wel werd de eventuele verkoop gesuggereerd van de (uitgebreide) Noorse participaties in energiemultinationals zoals Shell of Total. Maar ook daar komt niets van in huis. De olie-uitstap van de Noren slaat uitsluitend op de sector van de exploratie- en productiebedrijven, dus op wie aan olieprospectie en -ontginning doet. Het gaat om bedrijven als Anadarko Petroleum, Chesapeake Energy of Tullow Oil, allemaal onbekende namen voor het grote publiek.

In totaal vertegenwoordigen ze in de Noorse investeringsportefeuille een kleine minderheid, van amper zeven miljard dollar. De participaties in Shell en co. zijn ruim 30 miljard dollar waard. De Noorse minister van Financiën Jensen verdedigt het verschil tussen de twee groepen. ‘De grote, geïntegreerde energiebedrijven investeren zwaar in hernieuwbare energiebronnen. In dat proces moeten we aanwezig blijven’, zegt ze. Het leverde haar meteen kritiek op van Noorse milieuorganisaties.

Op de aandelenbeurzen was met spanning naar de beslissing van de Noorse regering uitgekeken. Het Noorse staatsinvesteringsfonds is immers de grootste speler op de wereldwijde aandelenmarkten – goed voor 1.000 miljard dollar in aandelenparticipaties, verspreid over ruim 9.000 bedrijven in 73 landen. Maar omdat de grote oliemaatschappijen de dans ontspringen, bleef de reactie beperkt. De meeste olie-aandelen gingen licht omlaag.

Belgische bedrijven doen mee

Ook in de Belgische economie zijn de Noren alomtegenwoordig. De Belgische portefeuille van het Noorse staatsfonds bevat aandelen in 50 topbedrijven, voor een waarde van in totaal 4 miljard dollar. Liefst de helft daarvan is voor rekening van hun aanwezigheid in AB InBev en KBC (zie lijstje hieronder).Daarnaast hebben ze ook nog voor meer dan 2,2 miljard dollar ingeschreven op Belgische obligaties, zowel van bedrijven als van de staat. Zo heeft de Belgische schatkist al voor 1,7 miljard dollar geleend bij het Noorse fonds om de staatsschuld af te betalen.