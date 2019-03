Ruzie binnen Italiaanse regering: ‘Hst-project wordt opgeschort’

Valt de Italiaanse regering over over de aanleg van de hogesnelheidslijn (hst) tussen Lyon en Turijn? Nadat minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini (Lega Nord) liet uitschijnen dat het project er komt, zegt vicepremier Luigi Di Maio (Vijfsterrenbeweging) nu het tegenovergestelde.

Luigi Di Maio was vrijdag duidelijk over de toekomst van het hst-project dat Lyon met Turijn moet verbinden: ‘We hebben de opschorting van het project gevraagd, dat al twintig jaar oud is. Dat is zo afgesproken in het regeerakkoord tussen de Liga en de Vijfsterrenbeweging’. Hij verweet Matteo Salvini zich ‘onverantwoordelijk’ te gedragen.

Die Salvini stelde eerder nog dat er maandag een openbare aanbesteding wordt uitgeschreven voor de hst. Hij kondigde donderdagavond nog aan om de stekker uit de regering te trekken ‘als er te veel neen wordt gezegd’.

Het gaat om het zoveelste meningsverschil tussen Lega Nord en de Vijfsterrenbeweging. Italië had beloofd om voor 8 maart definitief uitsluitsel te geven over de hogesnelheidstrein die Turijn met Lyon zou verbinden, maar de regering van Giuseppe Conte heeft die beslissing weer voor zich uitgeschoven.

Behalve Frankrijk, dat wil dat er wordt verdergewerkt aan een tunnel die er deels al ligt, verhoogt ook de Commissie de druk op Rome. Als Italië het project afblaast, dan grijpt het naast de Europese fondsen en riskeert het een boete, wat neerkomt op een verlies van 800 miljoen euro.