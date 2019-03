Een 45-jarige vrouw uit Vilvoorde verdronk toen ze tijdens een strandwandeling in Zeeland verrast werd door het opkomende water. Hoewel een groot bord waarschuwt voor de gevaarlijke zandbank op Verklikkerstrand, komen er elk jaar wandelaars in de problemen.

De ongerepte natuur en de rust doet veel Vlamingen op vakantiedagen naar de Nederlandse provincie Zeeland trekken. Een 45-jarige vrouw uit Vilvoorde genoot donderdag met haar twee kinderen van een strandwandeling op Verklikkerstrand, een natuurstrand op Schouwen-Duiveland waar de ondiepe zeebodem, de zandbanken en het strand één geheel vormen. In 1848 werd in de duinen een ‘verklikkerlicht’ geplaatst, dat tot de naam Verklikkerduinen leidde, vandaar de naam van het strand.

Samen met een vierde wandelaar, een vrouw die haar honden uitliet (en volgens de politie geen bekende van de drie uit Vilvoorde), werden de Vlaamse vrouw en haar kinderen verrast door het opkomende tij. Aanvankelijk werd er geen groot alarm geslagen, maar toen bleek hoe ernstig de situatie was, rukten de hulpdiensten massaal uit.

Drie helikopters, een reddingsboot, een brandweerwagen en zeker zes ambulances repten zich ter plaatse. Maar toen ze arriveerden, was de vrouw al meegevoerd door het koude water. Ze overleed even later in het ziekenhuis. Ook haar achtjarige dochtertje was er erg aan toe en moest voor verzorging naar het ziekenhuis.

Foto: ds

Levensgevaarlijke zandbank

De zandbank op Verklikkerstrand, waar soms zeehonden rusten, is een verraderlijke plaats waar wel vaker wandelaars in de problemen komen. De plaat, waar je bij laag tij gewoon naartoe kunt wandelen, ligt op nog geen 300 meter in zee. ‘Maar als het water opkomt, word je langs je rug ingesloten’, zegt Toon Wandel, communicatieadviseur bij de gemeente Schouwen-Duiveland. ‘Dan wordt het een eiland dat binnen de kortste keren volledig onder water komt te staan.’

Aan de zuidkant van de plaat ligt een uitloper van het Krabbengat, een geul die gebruikt wordt door de scheepvaart. ‘Het water is daar heel diep, zo diep dat je er niet meer met je hoofd boven water kan staan bij hoog water.’

Dat er een wandelaar sterft, is uitzonderlijk. Maar volgens Toon Wandel komen er ieder jaar wel toeristen in de problemen. In de zomermaanden wordt de plek bewaakt door de reddingsbrigade. Zo’n drie uur voor het hoogwater wordt, waarschuwen zij iedereen in de buurt van de Verklikkerplaat.

In 2016 plaatste de gemeente ook grote borden die in het Nederlands en het Duits waarschuwen voor de ‘levensgevaarlijke zandbank’. Na het tragische ongeval zei de burgemeester van Schouwen-Duiveland gisteren aan Omroep Zeeland dat hij wil onderzoeken of er nog andere preventiemaatregelen mogelijk zijn. Dat is niet zo evident. Volgens Toon Wandel werd er enkele jaren geleden een afrastering bij de zandbank geplaatst, maar die werd weggespoeld door water en zand.

Grillig weer

Mogelijk hebben de wandelaars donderdag de borden niet gezien of heeft het stuivende zand hun zicht belemmerd. Er stond een sterke westenwind en bovendien was er springtij. ‘Op een normale dag duurt het ongeveer een kwartiertje voor de zandbank onder komt te staan, gisteren ging het nog sneller’, zegt John Brökling, woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) Ouddorp, die de reddingsactie uitvoerde.

Volgens Brökling is daarbij alles ‘volgens protocol’ verlopen. Nadat omstaanders alarm hadden geslagen, duurde het zo’n tien minuten voor de reddingsboot kon vertrekken en nog een kleine tien minuten voor ze ter plaatse waren. Maar in die twintig minuten tijd waren de wandelaars al te water geraakt.

De wandelaar uit Renesse en de twee Belgische kinderen werden snel gevonden, maar het duurde nog eens tien minuten voor de 45-jarige Belgische uit het water gehaald kon worden. Zij overleed later in het ziekenhuis. Ook één van de drie honden die vast kwam te zitten, stierf.