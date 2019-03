Hanne en Stijn Desmet plaatsen zich voor halve finales 1.500 meter op WK shorttrack in Sofia

Hanne en Stijn Desmet hebben zich op de openingsdag van de wereldkampioenschappen shorttrack in de Bulgaarse hoofdstad Sofia geplaatst voor de halve finales van de 1.500 meter. Hanne won haar reeks, Stijn eindigde in de zijne als tweede.

Op de 1.000 en de 500 meter was Stijn Desmet eveneens goed bij de les en maakte hij geen fouten. De 20-jarige schaatser van Ice Racing Team Antarctica staat in de kwartfinales en zal zeker zijn klassering bij zijn debuut -vorig jaar werd hij in Montreal 31ste- aanzienlijk verbeteren.

Hanne Desmet kende op de 500 en 1.000 meter minder succes. Eerst werd ze op de 500 meter als vierde verwezen naar de plaatsingsraces. Vervolgens zocht ze in de laatst bocht van de 1.000 meter met haar arm steun bij een opponent hetgeen haar een straf opleverde.

Ward Pétré, de derde Belgische schaatser, krijgt zaterdag herkansingen in de plaatsingsraces. (belga)