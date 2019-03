Tweede griepgolf bij Standard, Carcela twijfelachtig

Minder goed nieuws voor Standard. Voor de tweede keer in korte tijd is er in Luik sprake van een (kleine) griepepidemie.

“De geblesseerden trainen weer, maar net als tegen Genk zitten we met redelijk wat zieken”, zei Michel Preud’homme op de persconferentie van vrijdag. “Memo Ochoa is inmiddels teruggekeerd, maar Mehdi Carcela heeft al twee dagen niet kunnen trainen. Ook Collins Fai is vandaag uitgevallen. We zullen morgen (zaterdag, nvdr.) en de dag van de match tegen Cercle Brugge zien of ze fris genoeg zijn om te kunnen spelen.” Tegen de match op Genk kampten Gojko Cimirot, Razvan Marin en Milos Kosanovic met griep, maar het trio speelde toch mee in de topper, die begin vorige maand met 2-0 verloren ging.