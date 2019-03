Gisteren de coach, vandaag de sportief directeur: AS Roma houdt grote schoonmaak in sportieve staf

AS Roma zet de samenwerking met sportief directeur Monchi stop. Dat heeft de Italiaanse topclub vrijdag laten weten. Donderdag zette Roma al trainer Eusebio Di Francesco op straat.

Monchi voerde de functie bij Roma sinds april 2017 uit. Voordien was de 50-jarige Spanjaard zeventien jaar als sportief directeur bij Sevilla in zijn thuisland aan de slag. Frederic Massara neemt zijn taken over.

Roma kent een seizoen met hoogtes en laagtes en staat in de Serie A pas vijfde. Vorig weekend smeerde stadsrivaal Lazio AS nog een 3-0 nederlaag aan. Deze week sneuvelde het team uit de Italiaanse hoofdstad ook in de achtste finales van de Champions League tegen Porto. Deze nieuwe ontgoocheling bleek de druppel voor het clubbestuur, en coach Di Francesco werd aan de kant geschoven. Diverse Italiaanse media schuiven Claudio Ranieri naar voren als zijn opvolger. (belga)