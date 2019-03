Spanjaarden vinden massaal de weg naar Ajax-webshop

De webshop van Ajax draait sinds de stunt in de achtste finales van de Champions League tegen Real Madrid (1-4) op volle toeren. Vooral Spanjaarden tonen interesse.

De Amsterdamse club laat weten dat nooit meer fans van buiten Nederland een aankoop deden. Opvallend: vooral Spanjaarden willen een item uit de webshop aanschaffen. Afgelopen dinsdag ging Ajax in Madrid met 1-4 winnen. De Amsterdammers knikkerden zo de Koninklijke uit de Champions League.

De omzet van de webshop brak woensdag, daags na de partij, bijna een record, meldt Ajax. ‘In het achtjarige bestaan haalde alleen de dag van de shirtlancering een hogere omzet.’ Het meest verkochte stuk op de topdag was het uitshirt, waarin de club dinsdag in Santiago Bernabéu zo succesvol was.

Iets meer dan de helft van de aankopen kwam uit het buitenland, terwijl dat anders gemiddeld achttien procent is. Ajax veroverde vooral harten in Spanje en ook in de Verenigde Staten. Uit die landen kwamen de meeste aankopen.