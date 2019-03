Parijse taxichauffeur steekt fan Manchester United neer

Een taxichauffeur heeft woensdag, na het duel in de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Manchester United, in Parijs een Engelse fan neergestoken. Het slachtoffer is niet in levensgevaar.

Het sterrenensemble uit Parijs beleefde woensdag andermaal een pijnlijke Europese avond. PSG ging thuis in de return van de achtste finales met 1-3 ten onder tegen Manchester United, na een riante 0-2 voorsprong uit de heenwedstrijd. Het Europese seizoen van PSG kwam zo bruusk ten eind, wat voor de nodige frustratie zorgde.

Een taxichauffeur, die enkele Engelse fans naar het centrum van Parijs bracht, stak een man van 44 in de borst. De man moest met spoed geopereerd worden maar verkeert niet in levensgevaar.

Volgens Sky News zou de chauffeur zich beledigd gevoeld hebben door de overwinningsgezangen van zijn passagiers.

'Wij zijn in shock om te vernemen dat een van onze fans bij een voornaam incident in Parijs betrokken was', liet United in een mededeling weten. 'Iedereen bij de club wenst hem het beste bij zijn herstel.'