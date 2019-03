Top-10 van elke F1-race kan wk-punt voor snelste ronde scoren

Vanaf dit F1-seizoen kunnen de rijders die tijdens een race in de top tien finishen een punt voor de snelste ronde behalen. Helemaal officieel is het nog niet, maar het is slechts een formaliteit alvorens de last minute-wijziging in het F1-reglement 2019 een feit is.

De FIA World Motor Sport Council heeft de plannen voor het toekennen van een wk-punt aan de rijder die tijdens een race de snelste ronde rijdt goedgekeurd. De maatregel moet nog wel langs de F1 Commissie passeren en daar goedgekeurd worden maar dat is slechts een formaliteit.

Het is niet de eerste keer dat er in de Formule 1 een wk-punt wordt toegekend voor de snelste ronde. Eerder was dat al het geval van 1950 tot en met 1959. In 1958 zorgde de regel ervoor dat de titel niet naar Stirling Moss ging maar wel naar Mike Hawthorn.

Indien de voorbije jaren de regel ook ingevoerd zou geweest zijn dan zouden we in 2008 niet Lewis Hamilton wereldkampioen hebben zien worden maar wel Felipe Massa. De Braziliaan mistte toen in een dramatisch verlopen slotrace in Brazilië op een haar na de wereldtitel.

De nieuwe regel voor het behalen van een wk-punt voor het rijden van de snelste ronde tijdens een race legt echter een belangrijke beperking op. Enkel riiders die in de top tien finishen van de race kunnen immers zo'n wk-punt behalen.

Die beperking is er gekomen om te vermijden dat rijders die achteraan ver buiten de punten rijden aan het einde van de race snel een pitstop zouden maken voor nieuwe banden in de hoop zo de snelste ronde neer te zetten en het wk-punt te bemachtigen.

